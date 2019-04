Sri Lankas Regierung macht einheimische Extremisten für die Anschläge vom Ostersonntag verantwortlich. Die Polizei hatte bereits vor Tagen vor der Gruppe gewarnt. Wurden die Hinweise ignoriert?

Die Regierung Sri Lankas hat lokale Extremisten für die Anschläge am Ostersonntag verantwortlich gemacht. Die sieben Selbstmordattentäter, die nahezu zeitgleich drei Kirchen und drei Hotels angegriffen hätten, seien Einheimische, sagte Kabinettssprecher Rajitha Senaratne.

Hinter ihnen stehe die Gruppe National Thowfeek Jamaath (NTJ), die möglicherweise Verbindungen ins Ausland habe. Die später erfolgten Anschläge würden noch untersucht.

Bei den Explosionen in drei Kirchen und drei Luxushotels waren mindestens 290 Menschen getötet und mehr als 500 verletzt worden. Die meisten der Opfer sind Christen, die gerade die Ostermesse feierten. Darunter sollen mindestens 35 Ausländer sein. Ob es auch deutsche Opfer gibt, ist noch unklar.

Am Sonntagabend wurde in der Nähe des größten Flughafens der Insel, rund 30 Kilometer von Colombo entfernt, ein Sprengsatz gefunden und entschärft. Heute fanden Sicherheitskräfte 87 Bomben-Zünder an einer Bushaltestelle in Colombo.

Peter Gerhard, ARD Neu-Delhi zzt. Colombo, zu den Ermittlungen

tagesschau24 10:00 Uhr, 22.04.2019





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-530271~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

24 Verdächtige festgenommen

Die Motive der Attentäter sind weiterhin unklar. Nach Polizeiangaben wurden inzwischen 24 Verdächtige festgenommen, die verhört würden. Demnach stammen sie alle aus Sri Lanka.

Die Regierung verhängte eine landesweite Ausgangssperre. Außerdem ließ sie sämtliche Soziale Netzwerke abschalten. Schulen und Universitäten bleiben zunächst geschlossen.

Bereits vor einigen Tagen hatte Sri Lankas Polizei vor möglichen Selbstmordanschlägen durch die radikal-islamische NTJ gewarnt.

In einem Schreiben vom 11. April an führende Sicherheitsvertreter schrieb der stellvertretende Polizeichef Priyalal Dissanayake, die NTJ plane Selbstmordanschläge auf katholische Kirchen sowie auf die indische Botschaft in Colombo. Er berief sich dabei auf Informationen eines "ausländischen Geheimdiensts".

Namentlich genannte Verdächtige hätten nach dem Anschlag auf zwei Moscheen im März im neuseeländischen Christchurch gegen andere Religionen gehetzt, hieß es. Kabinettssprecher Senaratne bestätigte die Echtheit des Schreibens. Premierminister Ranil Wickremesinghe sei jedoch nicht informiert worden.

Motive der Attentäter weiter unklar

Senaratne, der auch Gesundheitsminister ist, kritisierte das angespannte Verhältnis zwischen dem Premierminister und den Sicherheitsdiensten unter Staatspräsident Maithripala Sirisena.

Wickremesinghe sagte in einer Fernsehansprache, Sri Lankas Geheimdienste hätten Hinweise auf einen möglichen Anschlag vorgelegen. Es müsse untersucht werden, warum keine entsprechenden Maßnahmen ergriffen worden seien.

Eigentlich wollten die Menschen in Sri Lanka in diesem Jahr feiern. Zehn Jahre ist es her, dass der Bürgerkrieg, der mehr als 25 Jahre im Land geherrscht hatte, vorüber ist. Nun ist der Terror zurück auf der Insel.