Nach Anschlägen Explosionen und Schüsse in Sri Lanka

Nach den Anschlägen haben Sicherheitskräfte in Sri Lanka ein Gebäude von Verdächtigen gestürmt - dabei kam es offenbar zum Schusswechsel. Die Polizei meldet mehrere Festnahmen - und fand offenbar eine IS-Flagge.

Nach den Selbstmordanschlägen am Ostersonntag gehen Sicherheitskräfte in Sri Lanka offenbar weiter gegen mutmaßliche Extremisten vor. Das Militär meldete ein Gefecht mit Verdächtigen in der Küstenstadt Sammanthurai. Es soll auch mehrere Explosionen gegeben haben. Der Ort ist nicht weit von der Stadt Batticaloa entfernt, wo eine Kirche angegriffen worden war.

Die Verdächtigen stünden in Verbindung zu den Anschlägen mit mehr als 250 Toten, zitiert die Nachrichtenagentur AP einen Militärsprecher. Polizei und Militär waren angerückt, um ein Haus zu durchsuchen. Dabei wurden nach einem Bericht der Nachrichtenagentur dpa Sprengstoffwesten und Materialien zur Herstellung von Bomben gefunden. Sieben Verdächtige seien festgenommen worden. Fernsehbilder zeigten eine Flagge der Terrormiliz "Islamischer Staat", die ebenfalls im Gebäude gefunden worden sein soll.

Gefahr nicht gebannt

Zuvor hatten die Behörden erklärt, dass sich weitere Verdächtige auf der Flucht befinden könnten - vermutlich auch bewaffnet und mit Sprengstoff. Von der Polizei hieß es, es gebe weitere Anschlagspläne von Islamisten in dem Inselstaat. Weltweit warnten Behörden deshalb vor Reisen nach Sri Lanka und innerhalb des Landes. Auch das Auswärtige Amt verschärfte seine Reisehinweise.

Deutsche Reiseveranstalter bieten ihren Kunden nun kostenlose Stornierungen an oder organisieren bereits die Rückreise. Tui erklärte, alle Reisen in das Land seien bis zum 31. Mai abgesagt worden. Vom Deutschen Reiseverband hieß es, groben Schätzungen zufolge befänden sich insgesamt rund 5000 deutsche Urlauber auf der Insel. Die Niederlande kündigten an, bis zu 500 Urlauber nach Hause zu holen.

Hinweise ignoriert?

Die Behörden von Sri Lanka geraten im Zuge der Ermittlungen weiter unter Druck: Indische Geheimdienste hatten Berichten zufolge bereits mehr als zwei Wochen vor Ostern Hinweise auf Anschlagspläne gegeben. Diese erhielten offenbar sogar die Namen und bekannten Aufenthaltsorte von Verdächtigen und weitere Einzelheiten zu den geplanten Angriffen. Unklar ist, warum die Hinweise offenbar unbeachtet blieben.

Sieben Selbstmordattentäter hatten sich in drei Kirchen, drei Hotels und an anderen Orte in die Luft gesprengt. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" reklamierte die Anschläge später für sich. Die Regierung von Sri Lanka macht die einheimische Islamistengruppe National Thowheeth Jamaath (NTJ) für die Taten verantwortlich, die möglicherweise aus dem Ausland unterstützt wurde.

Anführer kam ums Leben

Der mutmaßliche Drahtzieher der Anschläge, der Islamistenanführer Zahran Hashim, kam nach Regierungsangaben bei einer der Attacken ums Leben. Staatschef Maithripala Sirisena sagte, die Geheimdienste hätten ihm mitgeteilt, dass Hashim bei einem der Anschläge in einem Hotel in Colombo gestorben sei. Ob Hashim einer der Selbstmordattentäter war, teilte Sirisena nicht mit.

Nach Abschluss der Autopsien mussten die Behörden in Sri Lankas die Zahl der getöteten Menschen deutlich korrigieren: Etwa hundert Menschen weniger sollen getötet worden sein. "Es könnten 250 oder 260 sein", sagte der Generaldirektor der Gesundheitsdienste. Mehrere schwer verstümmelte Leichen seien doppelt gezählt worden, begründete das Gesundheitsministerium die zunächst falschen Zahlen.