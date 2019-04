Noch ist vieles unklar über die Ereignisse in Sri Lanka. Fest steht, dass es sich um eine gezielte Anschlagsserie handelte, die Kirchen und Luxushotels zum Ziel hatte. Es gab Festnahmen, die Regierung sprach von religiösen Extremisten.

Innerhalb von 30 Minuten ist es zu Anschlägen auf die St.-Antonius-Kirche in Colombo, die St.-Sebastians-Kirche im rund 30 Kilometer von der Hauptstadt entfernten Negombo sowie die Zionskirche in Batticaloa, rund 250 Kilometer östlich von Colombo gekommen. Im gleichen Zeitraum ereigneten sich Attentate auf die Luxus-Hotels Cinnamon Grand, Shangri La und Kingsbury in Colombo. Vor allem bei den Ostergottesdiensten in den Kirchen wurden viele Menschen getötet.

Stunden später wurden bei einer Explosion in einem Gästehaus zwei Menschen getötet. Nach einer achten Explosion in Dematagoda, einem Vorort von Colombo, sagte ein Polizeisprecher, dass drei Polizisten bei einem Einsatz getötet worden seien.

Verteidigungsminister Ruwan Wijewardena sagte, bei den meisten Explosionen werde von Selbstmordanschlägen ausgegangen. Mitarbeiter des Hotels Cinnamon Grand berichteten der Nachrichtenagentur AFP, am Frühstücksbuffet habe ein Attentäter seinen Sprengstoff gezündet. Der Mann habe am Vorabend im Hotel eingecheckt und behauptet, beruflich in Colombo zu tun zu haben. Die von ihm angegebene Adresse und sein Name hätten nicht gestimmt.