Die vier mutmaßlichen Mitglieder der Terrorzelle von Barcelona sind dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Zwei von ihnen sollen in Untersuchungshaft bleiben, der dritte auch, aber nur für 72 Stunden. Der vierte Mann werde freigelassen, ordnete der Richter an.

Ein Untersuchungsrichter hat am Abend entschieden, dass drei der vier überlebenden mutmaßlichen Mitglieder der Terrorzelle von Barcelona in Untersuchungshaft bleiben. Zwei bleiben in Gewahrsam - ohne Möglichkeit, auf Kaution freizukommen. Ein dritter bleibt zunächst für weitere 72 Stunden in Haft. Der vierte Mann werde freigelassen, ordnete der Richter an.

Zuvor waren Details aus den Vernehmungen bekannt geworden. Laut Medien sollen nicht alle Verdächtige eingeräumt haben, in die terroristischen Aktivitäten verwickelt gewesen zu sein. Der 28-jährige Driss O. habe zum Beispiel zwar gestanden, den für den Anschlag in Barcelona benutzten Lieferwagen und ein weiteres Fahrzeug gemietet zu haben. Er habe nach eigenen Angaben aber gedacht, dass seine Bekannten damit einen Umzug machen wollten, berichteten Medien.

Einer der Verdächtigen habe außerdem gestanden, dass die Gruppe größere Sprengstoffanschläge unter anderem auf die weltberühmte Basilika Sagrada Familia in Barcelona geplant habe, berichteten die Zeitung "El Mundo" und andere Medien. Darüber wurde seit Tagen spekuliert. Die Sagrada Familia ist eine der wichtigsten Touristenattraktionen der Stadt, zu der täglich Tausende Besucher kommen.

Die Basilika La Sagrada Familia

Insgesamt 15 Menschen getötet

Bei einem Anschlag mit einem Lieferwagen in Barcelona und einer vereitelten Attacke im ebenfalls in Katalonien liegenden Küstenort Cambrils wurden am vorigen Donnerstag insgesamt 15 Menschen getötet. Die dafür verantwortliche Terrorzelle wurde nach Polizeiangaben zerschlagen. Neben den vier Gefassten soll die Gruppe weitere acht Mitglieder gehabt haben, die alle tot seien.

Mit Informationen von Oliver Neuroth, ARD-Studio Madrid

Terrorverdächtiger gesteht größere Anschlagspläne in Barcelona

Oliver Neuroth, ARD Madrid

22.08.2017 18:02 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 22. August 2017 um 18:17 Uhr.