Spanisches Regierungstreffen Tausende Katalanen protestieren

Sie sollte eigentlich als Geste der Annäherung gelten: die Kabinettssitzung der spanischen Regierung in Barcelona. Doch Katalanen betrachten das Treffen als Provokation - und blockieren Straßen in der Region.

Tausende katalanische Demonstranten haben aus Protest gegen ein Treffen der spanischen Regierung in Barcelona Straßen in der gesamten Region blockiert. Laut katalanischen Behörden haben sie eine wichtige Autobahn und Dutzende Straßen gesperrt und beeinträchtigen so den Verkehr nach und aus Barcelona.

In der Provinz Girona wurde eine Autobahn mit Reifen und Barrikaden blockiert. Auch mindestens ein Dutzend weiterer Straßen wurde gesperrt. Radikale Separatisten lieferten sich Auseinandersetzungen mit der Polizei. Sieben Personen seien festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Der Fernsehsender Intereconomía berichtete, Demonstranten hätten einen Journalisten angegriffen.

9000 Polizisten im Einsatz

Zur Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung wurden in Barcelona nach amtlichen Angaben mehr als 9000 Angehörige verschiedener Polizeieinheiten auf die Straßen geschickt. Die Beamten sperrten das Gebäude der früheren Warenbörse Llotja weitgehend ab. Dort kamen die Minister der Zentralregierung unter dem Vorsitz von Ministerpräsident Pedro Sánchez zu ihrer wöchentlichen Sitzung zusammen. Als Sánchez sein Hotel verließ, riefen Demonstranten "Verschwinde, verschwinde!". Einige versuchten zu ihm vorzudringen.

Suche nach gemeinsamer Lösung

Am Donnerstag war Sánchez zum zweiten Mal mit dem für die Unabhängigkeit Kataloniens eintretenden Regionalpräsidenten Quim Torra zusammengetroffen. Sie hatten vereinbart, gemeinsam eine Lösung für die politische Krise zu suchen, die durch ein in Katalonien abgehaltenes verfassungswidriges Unabhängigkeitsreferendum im vergangenen Jahr ausgelöst wurde. Die Regionalregierung unterstützte friedliche Proteste gegen Sánchez.

Spaniens Ministerpräsident Sanchez (links) und Kataloniens Regionalpräsident Quim Torra hatten vereinbart, gemeinsam eine Lösung zu finden.

Eine Lösung des Konflikts ist aber nach der Zuspitzung durch das verfassungswidrige Unabhängigkeitsreferendum vom 1. Oktober 2017 nicht in Sicht. 18 Politiker und Aktivisten werden unter anderem der Rebellion, des Aufruhrs und der Unterschlagung beschuldigt und müssen sich in den nächsten Wochen und Monaten bei drohenden Haftstrafen von bis zu 25 Jahren vor Gericht verantworten.

Spanien und Katalonien suchen Annäherung

Oliver Neuroth, ARD Madrid

21.12.2018 08:22 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.