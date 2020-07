Spaniens Tourismusbranche steht unter Schock, weil die britische Regierung eine zweiwöchige Quarantäne für Rückkehrer aus dem Mittelmeerland beschlossen hat. Jetzt setzt sich Madrid für Ausnahmen ein.

Spanien und Großbritannien verhandeln über eine Ausnahmeregelung für Reisende von den Balearen und Kanaren. Die Inselgruppen sollten von einer 14-tägigen Coronavirus-Quarantäne ausgenommen werden, die London für Spanien-Reisende verhängt hatte, wie die spanische Außenministerin Arancha González Laya sagte. Die Inseln seien "stark kontrollierte Territorien" und die Coronavirus-Situation sei dort nicht schlimmer als in Großbritannien.

Die Balearen, zu denen unter anderem Mallorca und Ibiza gehören, und die Kanarischen Inseln wie Teneriffa und Fuerteventura sind stark vom Tourismus abhängig. Auch viele Briten besuchen die Inseln. Während es im Nordosten Kataloniens und in der Provinz Aragón zu neuen Coronavirus-Ausbrüchen gekommen ist, wurde eine ähnliche Entwicklung auf den Inselgruppen bislang nicht registriert.

Auch Norwegen beschließt Quarantäne

Tui UK, das größte Reiseunternehmen Großbritanniens, teilte mit, alle Flüge zu streichen, die auf dem spanischen Festland starten sollten. Flüge und Pauschalreisen auf die Balearen und Kanaren sollten jedoch weiterhin angeboten werden.

Bereits am Freitag hatte Norwegen eine zehntägige Quarantäne für Rückkehrer aus Spanien angeordnet. Frankreich wiederum hatte seine Bürger aufgefordert, nicht nach Katalonien zu reisen. Spanien gehört in Europa zu den am schwersten von der Seuche betroffenen Ländern.