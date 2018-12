An Bord sind eine US-Amerikanerin, ein Russe und ein Kanadier: Rund sechs Stunden nach dem Abheben hat eine Sojus-Kapsel die ISS erreicht. Es war der erste Flug dorthin nach dem missglückten Raketenstart im Oktober.

Knapp zwei Monate nach dem Fehlstart einer russischen Sojus-Rakete ist erstmals wieder eine Crew zur Internationalen Raumstation ISS geflogen. Die US-Astronautin Anne McClain, der Kanadier David Saint-Jacques und der russische Kosmonaut Oleg Kononenko hoben planmäßig um 17:31 Uhr (Ortszeit) vom Raumfahrtzentrum Baikonur in Kasachstan ab. Rund sechs Stunden später dockte die Kapsel erfolgreich an der ISS an, wie die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos erklärte.

Die Raumfahrer traten die Reise ins All früher an als geplant, um einen geordneten Übergang auf der ISS zu ermöglichen. McClain, Saint-Jacques und Kononenko sollen rund sechs Monate im All bleiben und zunächst die Crew um den deutschen Kommandanten Alexander Gerst verstärken.

Danach soll die derzeitige Besatzung mit Gerst, der Amerikanerin Serena Auñón-Chancellor und dem Russen Sergej Prokopjew zur Erde zurückkehren.

Sojus-Rakete erfolgreich gestartet

tagesschau 20:00 Uhr, 03.12.2018, Ingrid Betram, WDR





Rakete nach zwei Minuten ausgefallen

Am 11. Oktober war die Sojus-FG-Rakete mit dem NASA-Astronauten Nick Hague und dem russischen Kosmonauten Alexej Owtschinin nach zweiminütigem Flug ausgefallen. Das Notlandesystem brachte die beiden sicher auf den Boden zurück.

Grund für den Unfall war einer russischen Untersuchung zufolge ein Fehler bei der Endmontage: Ein Sensor war beim Zusammensetzen der Rakete beschädigt worden.