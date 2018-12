Im Oktober hatte der Fehlstart einer Sojus dazu geführt, dass zwei Raumfahrer notlanden mussten. Nun hat wieder eine Rakete mit Ziel ISS abgehoben. An Bord sind eine US-Amerikanerin, ein Russe und ein Kanadier.

Knapp zwei Monate nach dem Fehlstart einer russischen Sojus-Rakete ist erstmals wieder eine Crew zur Internationalen Raumstation ISS aufgebrochen. Die US-Astronautin Anne McClain, der Kanadier David Saint-Jacques und der russische Kosmonaut Oleg Kononenko hoben planmäßig um 17:31 Uhr (Ortszeit) vom Raumfahrtzentrum Baikonur in Kasachstan ab. Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos sprach von einem "erfolgreichen" Start.

Die Raumfahrer treten die Reise ins All früher an als geplant, um einen geordneten Übergang auf der ISS zu ermöglichen. Der Flug soll rund sechs Stunden dauern. Die Raumfahrer sollen rund sechs Monate im All bleiben und zunächst die Crew um den deutschen Kommandanten Alexander Gerst verstärken.

Nach der Ankunft der drei Raumfahrer soll die derzeitige Besatzung mit dem Deutschen Alexander Gerst, der Amerikanerin Serena Auñón-Chancellor und dem Russen Sergej Prokopjew zur Erde zurückkehren.

Die Rakete ist erfolgreich vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan gestartet.

Rakete nach zwei Minuten ausgefallen

Am 11. Oktober war die Sojus-FG-Rakete mit dem NASA-Astronauten Nick Hague und dem russischen Kosmonauten Alexej Owtschinin nach zweiminütigem Flug ausgefallen. Das Notlandesystem brachte die beiden sicher auf den Boden zurück.

Grund für den Unfall war einer russischen Untersuchung zufolge ein Fehler bei der Endmontage: Ein Sensor war beim Zusammensetzen der Rakete beschädigt worden.