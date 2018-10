Panne bei Sojus-Start Astronauten müssen notlanden

Sie wollten zur Internationalen Raumstation fliegen - doch dann gab es eine Panne in ihrer Sojus-Kapsel. Kurz nach dem Start mussten zwei Astronauten in Kasachstan notlanden. Ihnen geht es offenbar gut.

Nach dem Start einer russischen Sojus-Kapsel in Baikonur hat es eine Panne gegeben. Die beiden Astronauten an Bord, der US-Amerikaner Nick Hague und der Russe Alexej Owtschinin, mussten in Kasachstan notlanden. Sie sollten eigentlich zur Internationalen Raumstation ISS fliegen.

Die beiden seien erfolgreich zur Erde zurückgekehrt, teilten die Raumfahrtagenturen Russlands und der USA mit. Ihnen gehe es gut und sie seien unverletzt. "Sie leben, Gott sei Dank", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Rettungsmannschaften machten sich in Hubschraubern auf den Weg zur Landestelle.

Birgit Virnich, ARD Moskau, zur Panne beim Start der Sojus-Rakete

Bilder zeigen starke Erschütterungen

Nach Angaben russischer Agenturen hatte es kurz nach dem Start vom Weltraumbahnhof Baikonur Probleme mit einem der Triebwerke gegeben. Die zweite Stufe der Trägerrakete habe versagt. Videoaufnahmen aus dem Inneren der Sojus-Rakete zeigen den Moment des Zwischenfalls. Die Männer wurden dabei stark durchgeschüttelt. Dann stoppte die Übertragung.

Hague und Owtschinin sollten die Besatzung der ISS verstärken. Für Hague wäre es der erste Raumflug gewesen. Owtschinin war bereits sechs Monate an Bord der ISS. Beide sollten am Nachmittag an der Station andocken - nach rund sechs Stunden Flugzeit. Der Forschungsaufenthalt der beiden Astronauten sollte etwa ein halbes Jahr dauern.

Die "MS-10" sollte die Astronauten zur ISS bringen.

Bedingungen schwierig

Die USA hatten ihr Space-Shuttle-Programm 2011 eingestellt. US-Astronauten konnten seither nur noch mit russischen Sojus-Raketen zur ISS gelangen. Der Vertrag mit Russland läuft im November 2019 aus.

Die Internationale Raumstation war zuletzt in die Schlagzeilen geraten, weil in einer der angedockten Sojus-Kapseln ein Leck entdeckt wurde. Die Ursache ist noch immer unklar. Das Loch wurde abgedichtet.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 11. Oktober 2018 um 12:00 Uhr.