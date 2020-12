Silvester weltweit Feiern in China - Kontrollen in Europa

China und Neuseeland sind weitgehend ohne Corona-Neuinfektionen - und feierten bereits Silvester ohne Einschränkungen. Viele Länder bereiten sich hingegen auf einen ruhigen Abend mit teils strengen Regeln vor.

Der Abschied vom Corona-Jahr 2020 dürfte vielen Menschen leicht fallen, auch wenn die Feierlichkeiten weltweit sehr unterschiedlich ausfallen. Während in den meisten Ländern Silvesterfeiern nur sehr eingeschränkt möglich sind, wurde etwa in Neuseeland ähnlich gefeiert wie jedes Jahr.

Musikfestivals und Feuerwerksshows fanden ohne Begrenzungen der Besucherzahl oder andere Corona-Einschränkungen statt. Das Land verzeichnete seit mehr als einem Monat keine lokalen Corona-Fälle mehr. In Auckland gab es eine Lichtshow rund um Harbour Bridge und Sky Tower, gefolgt von einem fünfminütigen Feuerwerk um Mitternacht. Eine der größten Silvesterveranstaltungen ist das dreitägige Musikfestival Rhythm and Vines, das nahe der Stadt Gisborne im Nordosten der Nordinsel über die Bühne geht.

Neujahrsfeiern am anderen Ende der Welt

tagesschau 16:55 Uhr, 31.12.2020





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-803465~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

China: Feiern ohne Einschränkungen

Weil es in China den offiziellen Angaben nach kaum noch Infektionen gibt, hat das neue Jahr auch in der Volksrepublik ohne große Einschränkungen begonnen. Um Mitternacht wurden in einigen Städten Feuerwerke gezündet - unter anderem in Wuhan, der Stadt des ersten Corona-Ausbruchs. Silvester ist in China allerdings kein besonders wichtiger Feiertag. Nach dem traditionellen Mondkalender beginnt das neue Jahr erst im Februar.

Auch im benachbarten Taiwan, das seit Beginn der Pandemie nur sieben Todesfälle und 700 bestätigte Infektionen gemeldet hat, fand das übliche Feuerwerk neben dem großen Wolkenkratzer Taipei 101 statt.

Feuerwerk in Sydney - ohne Zuschauer

Ein anderes Bild zeigte sich im australischen Sydney, das zehn Stunden vor Mitteleuropa das Jahr 2021 einläutete. Statt der üblichen großen Silvesterfeier am Hafen gab es in diesem Jahr nur eine siebenminütige Show - so gut wie ohne Publikum.

Normalerweise zieht das Spektakel jedes Jahr mehr als eine Million Menschen an. Dieses Jahr war die Gegend um den Hafen abgesperrt, beliebte Parks waren geschlossen. Von außen durften nur jene ins Zentrum Sydneys, die eine Reservierung in einem Restaurant hatten oder einer von fünf erlaubten Gästen eines Anwohners waren.

Die Behörden hatten zuvor verkündet, jeden mit einer Geldstrafe von 1000 Australischen Dollar (etwa 626 Euro) zu ahnden, der die Absperrungen zum Hafengebiet zu überwinden versuche. Das wirkte offenbar: Sydney habe einer Geisterstadt geglichen, je näher der Jahreswechsel rückte, sagten Beobachter.

Nur wenige Menschen stehen während des Silvesterfeuerwerks auf dem Vorplatz der Oper von Sydney.

Auch in Japan wurde Silvester in diesem Jahr ruhig gefeiert. Wegen einer neuen Rekordzahl an Corona-Neuinfektionen in Tokio rief Gouverneurin Yuriko Koike die Bewohner auf, Neujahr mit der Familie zu verbringen und zu Hause zu bleiben.

Corona-Einschränkungen in vielen Ländern

Vielen Ländern steht ein vermutlich ähnlich ruhiger Abschluss des Jahres bevor. Wegen der Corona-Pandemie waren viele Partys und Feuerwerke abgesagt worden, zum Beispiel in Rio de Janeiro, São Paulo, Amsterdam und London. In Metropolen wie Berlin, Rom und Istanbul kontrolliert die Polizei mit Großaufgeboten die bestehenden Ausgangsbeschränkungen und Verbote.

In Italien etwa gibt es starke Ausgangsbeschränkungen. Zwischen 22 Uhr am Silvesterabend und 7 Uhr am Neujahrsmorgen herrscht für die 60 Millionen Bürger und Bürgerinnen sogar Ausgangsverbot mit nur wenigen Ausnahmen. Partys hat die Regierung verboten. Höchstens zwei erwachsene Gäste aus einem anderen Haushalt dürfen zum Silvester-Essen mit am Tisch sitzen. Auch in der Türkei gelten verschärfte Ausgangsregeln.

Auch in Paris herrscht eine Ausgangssperre. Es gibt aber ein Online-Konzert von Jean-Michel Jarre als Avatar in der virtuellen Kulisse der Kathedrale von Notre-Dame und einen vorab aufgezeichneten Spenden-Livestream mit Star-DJ David Guetta vor der Louvre-Pyramide.

In New York soll der traditionelle "Ball Drop" am Times Square, ein fallender leuchtender Kristallball an einem Mast, nur vor wenigen Leuten statt wie sonst Tausenden stattfinden.

Insgesamt dauert es 26 Stunden (11 Uhr MEZ am 31. Dezember bis 13 Uhr MEZ am 1. Januar), bis der ganze Globus ins neue Jahr gerutscht ist. Als letztes sind die unbewohnten Eilanden Bakerinsel und Howlandinsel dran.