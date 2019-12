Silvester weltweit Die Ersten sind schon im Jahr 2020

Los geht's: Die ersten Menschen auf der Welt haben den Rutsch ins neue Jahrzehnt bereits geschafft - allen voran die Samoaner. Und in den kommenden Stunden werden die restlichen Milliarden folgen.

Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins...! Eigentlich dauert der Countdown für den Start ins neue Jahr nur ein paar Sekunden. Doch mit Blick auf die gesamte Welt dauert der Jahreswechsel mehr als einen kompletten Tag - wegen der Zeitverschiebung.

Und genau diese Silvesterstunden haben nun begonnen: Auf den westlichen Samoa-Inseln und der Insel Kiribati. Und das zieht sich nun weltweit im Vietelstunden-, Halbstunden- oder Stundentakt weiter. Hier eine Übersicht:

Wann wird wo Silvester gefeiert? Ortszeit Deutschland Ort, wo dann Silvester gefeiert wird Dienstag 11:00 Uhr Samoa und Weihnachtsinsel/Kiribati Dienstag 11:15 Uhr Chatham-Inseln/Neuseeland Dienstag 12:00 Uhr Neuseeland (weite Teile) Dienstag 13:00 Uhr Tuvalu im Pazifik Dienstag 14:00 Uhr Großteil von Australien, darunter Sydney Dienstag 15:00 Uhr Teile Australiens, darunter Brisbane Dienstag 16:00 Uhr Südkorea und Japan Dienstag 17:00 Uhr Philippinen, Malaysia, Singapur Dienstag 18:00 Uhr Thailand, Vietnam Dienstag 19:00 Uhr Bangladesch und Bhutan Dienstag 19:15 Uhr Nepal Dienstag, 19:30 Uhr Indien und Sri Lanka Dienstag 20:00 Uhr Malediven und Pakistan Dienstag 21:00 Uhr Armenien, Vereinigte Arabische Emirate Dienstag 22:00 Uhr Türkei, Russlands Hauptstadt Moskau, Kenia Dienstag 23:00 Uhr Griechenland, Finnland, Baltikum, Rumänien Dienstag 00:00 Uhr Deutschland und weite Teile der EU Mittwoch, 01:00 Uhr Großbritannien, Portugal, Island Mittwoch, 02:00 Uhr Kap Verde Mittwoch, 03:00 Uhr Teile Brasiliens, darunter Rio, São Paulo Mittwoch, 04:00 Uhr Argentinien, Uruguay Mittwoch, 05:00 Uhr Bolivien, Venezuela Mittwoch, 06:00 Uhr US-Ostküste mit New York, Kuba, Peru Mittwoch, 07:00 Uhr Mexiko-Stadt und Teile der USA (Chicago) Mittwoch, 08:00 Uhr Teile Kanadas (Calgary) und der USA (Denver) Mittwoch, 09:00 Uhr Kalifornien in den USA mit Los Angeles Mittwoch, 10:00 Uhr Alaska (USA) Mittwoch, 11:00 Uhr Honolulu in Hawaii (USA) Mittwoch, 12:00 Uhr Pago Pago (Amerikanisch Samoa) Mittwoch, 13:00 Uhr Bakerinsel und Howlandinsel im Pazifik (unbewohnt)

In Australien machen sich die Menschen auch schon bereit, den Countdown herunterzuzählen. In Sydney, wo es aktuell etwa 20 Grad warm ist, haben es sich viele Feiernde am Ufer gemütlich gemacht. Um 14 Uhr deutscher Zeit ist es dann für die Menschen dort soweit: Happy New Year!

Zahlreiche Menschen haben sich kurz vor dem Jahreswechsel im australischen Sydney an der Hafenbrücke am nördlichen Ufer mit Zelten und unter Sonnenschirmen versammelt.

Hierzulande vergehen noch ein paar mehr Stunden, bis es soweit ist. Aber die Vorbereitungen laufen vielerorts bereits auf Hochtouren. Die größte Silvesterparty der Republik steigt wieder in Berlin am Brandenburger Tor. Angekündigt haben sich unter anderem die Boygroup East 17, die schwedische Rockband Mando Diao, die Sängerin Kerstin Ott und Schlagerstar Frank Zander.

In der deutschen Hauptstadt sind zum ersten Mal Raketen und Böller nicht nur auf der Partymeile am Brandenburger Tor verboten. Weil in den vergangenen Jahren in einigen Gebieten Berlins Gruppen junger Männer Böller auf Polizisten und Feuerwehrleute warfen, legte der Senat zwei zusätzliche Verbotszonen fest. Auf dem Alexanderplatz und in mehreren Straßen an der Pallasstraße in Berlin-Schöneberg darf niemand Feuerwerk dabei haben oder abfeuern.

Rund 140 Beamte sollen in den beiden Zonen kontrollieren, ob sich alle daran halten.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 31. Dezember 2019 um 11:00 Uhr.