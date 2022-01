Silvester weltweit Stille Nacht statt lauter Party Stand: 01.01.2022 05:35 Uhr

Zum zweiten Mal in Folge stand der Jahreswechsel im Zeichen der Corona-Pandemie. Entsprechend ruhig wurden die Feierlichkeiten begangen - wenn es überhaupt welche gab.

Das neue Jahr hat an vielen Orten erneut ruhiger als vor der Corona-Pandemie begonnen. In Deutschland und großen Teilen Frankreichs durfte vor dem Jahreswechsel kein Feuerwerk verkauft werden, um die Rettungsdienste und Krankenhäuser nicht durch Verletzte weiter zu belasten - trotzdem waren Böller zu hören und Raketen zu sehen.

Private Feiern waren in Deutschland wegen der Pandemie und vor allem aus Furcht vor der neuen Omikron-Virusvariante nur in kleinem Rahmen erlaubt. Auf einer privaten Party im Osten von Berlin wurden bei der Explosion von illegalem Feuerwerk allerdings zwölf Menschen verletzt. Am Brandenburger Tor fielen auch das große Feuerwerk und die traditionelle Silvesterparty aus.

In der Nähe versammelten sich um Mitternacht trotzdem "mehrere Tausend Menschen", wie Polizeisprecher Thilo Cablitz sagte. Viele von ihnen hätten den Jahreswechsel am Brandenburger Tor feiern wollen und seien Unter den Linden zu nah beieinander gestanden. Beamte hätten die Menschen aufgefordert, das Gebiet zu verlassen, die Menschenmenge habe sich nach und nach aufgelöst.

Die Berliner Polizei hatte vor Mitternacht auf Twitter darauf hingewiesen, dass die Fernsehshow "Willkommen 2022" des ZDF von außen nicht einsehbar sei. Auf der Bühne traten mehrere Musikerinnen und Musiker auf - wegen der Pandemie ohne Publikum.

Andere Großstädte melden ebenfalls ruhigen Verlauf

Tendenziell blieb es in Deutschland aber ruhig: "Hier und da gab es ein paar Böller, hier und da eine kleine Schlägerei. Im Verhältnis zum Anlass war das aber minimal", sagte ein Polizeisprecher in Hamburg am frühen Neujahrsmorgen. Zu Beginn des Jahres 2022 war es auch im Leipziger Viertel Connewitz laut Polizei verhältnismäßig ruhig - "ruhiger als sonst". Dort hatte es vor zwei Jahren Ausschreitungen gegeben

Auch in Frankfurt am Main waren einige Feiernde unterwegs. Die Behörden mussten deshalb mehrere Brücken in der Innenstadt sperren. Die meisten Menschen feierten jedoch "friedlich im kleinen Kreis", schrieb die Polizei auf Twitter. Vereinzelt kam es zu Verstößen gegen das Feuerwerksverbot.

Weniger Brände und Verletzungen

Deutschlandweit meldeten Feuerwehren und Polizei bis zum Abend kleinere Einsätze wegen Bränden, Verkehrsunfällen oder Verstößen gegen Corona-Auflagen. Allerdings wurde bei der Explosion eines Feuerwerkskörpers in Hennef bei Bonn ein Mann getötet und einer schwer verletzt. Ein Polizeisprecher vermutete, dass es sich bei dem Feuerwerkskörper um einen selbstgebauten Böller gehandelt haben könnte. In Bochum wurde ein Mann laut Angaben der Feuerwehr durch eine Rakete schwer im Gesicht verletzt. Insgesamt gab es demnach aber "deutlich weniger Verletzungen durch Feuerwerkskörper als in üblichen Silvesternächten".

Auch international eher gedämpfte Feierlust

Auch in anderen Ländern der Welt wurden viele große Partys und Feuerwerke abgesagt, darunter Festivitäten in Paris und London. In der französischen Hauptstadt war etwa verboten, auf dem Prachtboulevard Champs-Élysées mit Sekt anzustoßen. Trotzdem versammelte sich dort eine große Menschenmenge.

In Madrid standen etwa 7000 Menschen dicht gedrängt auf dem Platz Puerta del Sol, um das neue Jahr zu begrüßen. Zu den zwölf Glockenschlägen der Uhr des Madrider Rathausturmes schluckten sie je eine Traube und dachten dabei an Wünsche für das neue Jahr.

Ein Paar küsst sich zu Silvester auf dem Champs-Élysées in Paris. Bild: AFP

Im australischen Sydney waren - anders als beim letzten Jahreswechsel - wieder Zehntausende Zuschauer zum Feuerwerk vor der Kulisse des Opernhauses zugelassen. Interessenten mussten zuvor ein Ticket für einen von rund 30 Aussichtspunkten kaufen.

In China sagten wegen Corona mehrere Städte Feuerwerke und größere Festlichkeiten ab, darunter Peking und auch Wuhan, die Stadt, in der Ende 2019 Covid-19 ausgebrochen war. Silvester ist für die Chinesen an sich kein besonders wichtiger Feiertag. Nach ihrem traditionellen Mondkalender beginnt das neue Jahr diesmal erst Anfang Februar.

Tote bei Massenpanik in Indien

Bei einer Massenpanik an einem religiösen Schrein in dem von Indien kontrollierten Teil Kaschmirs sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Töten könnte aber noch steigen. Demnach waren sehr viele Gläubige auf dem Weg zu dem Schrein, um anlässlich des traditionellen Neujahrsbesuchs bei dem hinduistischen Heiligtum Mata Vaishno Devi zu beten.

Zehntausende Einheimische und Touristen feiern in der berühmten Backpacker-Meile Khaosan Road in Bangkok Silvester. Bild: dpa

In Thailand - einem der wenigen Fernziele, an dem sich derzeit zahlreiche Touristen aufhalten - durften viele Lokale in der Silvesternacht ausnahmsweise bis 1.00 Uhr öffnen. In der Hauptstadt Bangkok begrüßten Zehntausende Einheimische und Touristen das neue Jahr in der berühmten Backpacker-Meile Khaosan Road.

Mit einem farbenprächtigen Feuerwerk samt Lasershow am höchsten Gebäude der Welt begrüßte Dubai das neue Jahr. In Moskau gab es um 22 Uhr MEZ ein großes Feuerwerk am Kreml und Roten Platz. Um 4 Uhr MEZ konnten nun auch Teile Brasiliens und Argentinien das neue Jahr begrüßen.