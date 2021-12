Silvesterfeiern Das neue Jahr beginnt in der Südsee Stand: 31.12.2021 12:20 Uhr

Die Menschen auf den Südseeinseln Samoa, Tonga und Kiribati haben als erste weltweit das neue Jahr begrüßt, es folgte Neuseeland und auch in Australien wird schon gefeiert. Weltweit sind viele Partys wegen steigender Neuinfektionen abgesagt worden.

Milliarden Menschen weltweit heißen in den nächsten Stunden das Jahr 2022 unter Corona-Bedingungen willkommen. 26 Stunden dauert es zwischen 11.00 Uhr MEZ am 31. Dezember und 13.00 Uhr MEZ am 1. Januar, bis der ganze Globus in das neue Jahr gerutscht ist.

In der Südsee hat 2022 bereits begonnen: Die Bewohner der Inseln Samoa, Tonga und Kiribati waren weltweit die Ersten, die um 11.00 Uhr MEZ das neue Jahr begrüßten. Anders als im vergangenen Jahr, als wegen der Corona-Pandemie öffentliche Feuerwerke abgesagt worden waren, durften in Samoa wieder Böller in den Himmel geschossen werden. Der Inselstaat hatte laut Tourismusbehörde eigens fünf Pyrotechnik-Experten aus Neuseeland einfliegen lassen, um das Feuerwerk zu installieren.

Im Archipel Tonga gaben derweil die Naturgewalten auch zu Silvester keine Ruhe: Der Feuerberg, der zuletzt 2014 ausgebrochen war, ist wieder aktiv und speit Asche und Gas in die Luft. Schon seit Weihnachten warnten die Behörden davor, sich dem Vulkan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai zu nähern.

Kaum Infektionen auf den drei Inseln

Samoa, Tonga und Kiribati sind wegen ihrer abgelegenen Position bislang sehr glimpflich durch die Corona-Krise gekommen: Insgesamt wurden in den drei Inselstaaten nur ein halbes Dutzend Corona-Infektionen verzeichnet. Die Grenzen der polynesischen Archipele sind schon seit Beginn der Pandemie für Ausländer größtenteils geschlossen.

Viele Partys weltweit abgesagt

Nach der Südsee begrüßte Neuseeland das neue Jahr. Die Feiern zum Jahreswechsel gehen weiter in Australien, Asien, Europa, Südamerika, an der US-Ostküste, Kalifornien, Hawaii zu den unbewohnten Eilanden Bakerinsel und Howlandinsel wieder zum Pazifik.

Viele große Partys und Feuerwerke mussten abgesagt werden, zum Beispiel in London und Paris. Andernorts wurden die Feierlichkeiten arg verkleinert, darunter Veranstaltungen in Madrid und Rio.

Feiern mit Beschränkungen

In Sydney findet das Riesenfeuerwerk zwar wieder mit Zuschauern statt. Wer es live erleben will, musste sich jedoch ein Ticket für einen von rund 30 Aussichtspunkten kaufen. Kurz vor dem imposanten Feuerwerk meldete der australische Bundesstaat New South Wales so viele Corona-Neuinfektionen wie noch nie: In der Region an der Ostküste wurden rund 21.100 neue Fälle registriert.

Eine Frau trägt Kopfschmuck mit der Aufschrift "Happy New Year". Bild: picture alliance / Jörg Carsten

In Dubai ist am höchsten Gebäude der Welt, dem 828 Meter hohen Burdsch Chalifa, wieder ein spektakuläres Feuerwerk samt Licht- und Lasershow geplant. Auch in Russlands Hauptstadt Moskau gibt es kaum Einschränkungen, auch wenn dort - anders als in den Emiraten - die Impfquote gering ist. Unter anderem ist am Roten Platz ein großes Feuerwerk geplant. In New York soll die traditionelle Silvesterparty am Times Square wieder mit Zuschauern stattfinden - allerdings müssen alle Besucher gegen Covid-19 geimpft sein.

In Berlin gibt es diesmal am Brandenburger Tor kein großes Höhenfeuerwerk und keine Party mit Hunderttausenden. Wie im letzten Jahr gibt es ein grundsätzliches Verkaufsverbot für Feuerwerk.