Mit Millionen Zuschauern hat Sydney bereits das neue Jahr begrüßt. 8,5 Tonnen Feuerwerk jagten die Veranstalter in die Luft - Rekord. In Berlin bilden sich an der Partymeile am Brandenburger Tor bereits die ersten Schlangen.

Mit einem extravaganten, zwölf Minuten andauernden Feuerwerk hat die australische Metropole Sydney das neue Jahr begrüßt. Vor der Kulisse von Opernhaus, Harbour Bridge und zahlreichen Booten im Hafen gingen zu Mitternacht nach Angaben des Veranstalters 8,5 Tonnen Feuerwerk in die Luft - noch einmal 500 Kilo mehr als voriges Jahr. Die Organisatoren hatten wie versprochen dreidimensional wirkende Feuerwerke und Lichter in neuen Farben wie Limette und Pfirsich geliefert. Gerade noch rechtzeitig hatte sich der Himmel nach einem Sturm aufgeklart.

Die Pyrotechnik malte unter den Augen von mehr als 1,5 Millionen Zuschauern im Hafengelände Herzen, Blumen und Schirme an den Himmel, zu goldenem und silbernem Lichterregen erklang Musik des 2018 gestorbenen Soul-Stars Aretha Franklin. Tausende Menschen hatten seit der Vornacht in Hafennähe gecampt, um sich eine gute Aussicht für das Feuerwerk zu sichern. Viele monierten, dass die besten Plätze in diesem Jahr für zahlende Besucher abgesperrt worden seien. Für den Aufenthalt im Silvester-Areal mussten Zuschauer erstmals Tickets kaufen und dafür bis zu 60 Dollar zahlen.

Die Menschen im Staat Samoa und auf weiteren Südseeinseln feierten als erste Neujahr - 13 Stunden vor Deutschland. Ein gewaltiges Feuerwerk über Samoas Hauptstadt Apia begleitete für Einwohner und viele Touristen den Jahreswechsel.

Im Südpazifik bot sich zudem eine besondere Möglichkeit zum Feiern: Wer gleich zweimal die Silvester-Korken knallen lassen will, musste von Samoa nur 164 Kilometer Richtung Osten, nach Amerikanisch-Samoa, fliegen. Das US-Außengebiet liegt schon jenseits der Datumsgrenze. Für seine Einwohner beginnt das Neue Jahr damit zu allerletzt.

Schlangen am Brandenburger Tor

Auch wenn es in Deutschland noch einige Stunden bis Mitternacht dauert, hat in Berlin die Partymeile am Brandenburger Tor bereits geöffnet. An den Eingängen bildeten sich bereits Schlangen, wie die Sprecherin der Veranstaltung sagte. Dies war auch den Sicherheitskontrollen geschuldet. Feuerwerk, Flaschen, spitze Gegenstände und größere Taschen sind auf dem Party-Areal verboten. Die Meile ist eingezäunt und bewacht.

Hunderttausende Besucher werden bis Mitternacht zu Deutschlands größter Silvesterparty erwartet. "Wir denken, dass es angesichts der milden Temperaturen voll wird", so die Sprecherin. Der Deutsche Wetterdienst erwartete in der Nacht Temperaturen um die sieben Grad in der Hauptstadtregion.

