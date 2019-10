In Japan hat ein Feuer die Burg Shuri auf der Insel Okinawa schwer beschädigt. Sie wurde 2000 zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt. Verletzte gab es laut Polizeiangaben bei dem Brand keine.

Ein Feuer hat die historische Burg Shuri in Japan nahezu komplett zerstört. Der Hauptpalast Seiden und der Nordpalast Hokuden seien niedergebrannt, ein drittes Bauwerk sei beinahe zerstört, teilte die Polizei der Präfektur Okinawa mit. Das Feuer brach nach Angaben des Polizeisprechers Ryo Kochi am Morgen am Hauptgebäude aus. Feuerwehrleute bekämpften den Brand auch Stunden nach dessen Ausbruch.

Viele Bewohner mussten ihre Häuser verlassen. Im japanischen Fernsehsender NHK waren orangefarbene Flammen zu sehen, die die Burg umhüllten. Verletzte gab es laut Kochi nicht. Die Ursache war am zunächst noch unklar.

Die Shuri-Burg vor dem Feuer (Archivbild).

Burg wurde 2000 zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt

Die Burg Shuri liegt in der Stadt Naha auf der südlichen Insel Okinawa. Sie ist Symbol des Kulturerbes von Okinawa aus der Zeit des Ryukyu-Königreichs, dessen etwa 450 Jahre andauernde Herrschaft 1879 zu Ende ging, als die Insel von Japan annektiert wurde. Die Burg spiegelt auch die Versuche Okinawas wider, sich vom Zweiten Weltkrieg zu erholen. Die Burg brannte kurz vor Kriegsende 1945 während der Schlacht von Okinawa nieder. 200.000 Menschen kamen damals ums Leben, darunter viele Zivilisten. 1992 wurde die Burg aufwendig restauriert und 2000 zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt.