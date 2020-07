Proteste in Serbien Randalierer, die Vucic nutzen könnten

Unter die Demonstranten in Serbien haben sich gewaltbereite Hooligans gemischt. Gegner von Präsident Vucic halten sie für Provokateure - er selbst droht, hart durchzugreifen.

Von Anna Feininger, ARD-Studio Südosteuropa

Die Ausschreitungen der letzten beiden Tage bei Protesten in Serbien haben eine Debatte ausgelöst: Von wem ging die Gewalt aus?

Kritische Stimmen gibt es sowohl gegen gewaltbereite Gruppen innerhalb der Demonstrierenden als auch gegen die Polizei. Anwohner, Journalisten und Teilnehmer kritisierten das Vorgehen der Polizei als unverhältnismäßig.

"Die Polizei stand unter extremem Druck", verteidigte Polizeidirektor Vladimir Rebic das Vorgehen bereits gestern. "Hooligans versuchten bei vier Überfällen, die Polizei physisch zu überwältigen und in das Parlament einzudringen. Die Polizei hat sich die ganze Zeit zurückgehalten und setzte keine Gewalt ein."

Proteste in Serbien gegen Corona-Maßnahmen

tagesschau 17:00 Uhr, 09.07.2020, Christian Limpert, BR





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-727635~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

"Wir Menschen sind nur Kollateralschäden"

Am Mittwoch gingen schon den zweiten Tag in Folge Tausende in Serbien zu Protesten auf die Straße - dieses Mal nicht nur im Zentrum Belgrads, sondern auch in den Städten Novi Sad, Nis und Kragujevaz.

Sie forderten unter anderem den Rücktritt des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic. Dieser hatte Maßnahmen zur Eindämmung der dramatisch steigenden Corona-Neuinfektionen angekündigt. Doch in Teilen der serbischen Bevölkerung herrscht seit Jahren Unzufriedenheit mit dem autokratisch regierenden Vucic.

"Unsere Regierung schaut nur auf ihre eigenen Interessen, wir Menschen sind dabei nur Kolletaralschaden", sagt ein Teilnehmer der Demonstrationen - und ein anderer meint: "Ich verstehe, dass es gerade nicht gut ist, mit so vielen Menschen unterwegs zu sein; wir müssen alle Masken tragen und auf Abstand achten. Nichtsdestoweniger: Das hier ist zu wichtig, um nicht hier zu sein. Es reicht."

Kritiker werfen Vucic vor, er habe die Corona-Beschränkungen zu schnell fallen gelassen, um die Parlamentswahlen am 21. Juni abhalten zu können.

Politikforscher: Hooligans als gezielte Provokateure

Die Demonstrationen der letzten beiden Tage verliefen friedlich, schlugen aber in Auseindersetzungen zwischen kleineren Gruppen gewaltbereiter Demonstrierender mit der Polizei um. Die Beamten setzten unter anderem Tränengas und Schlagstöcke ein.

In Serbien wird nun über das Verhalten der gewaltbereiten Gruppen inmitten friedlicher Demonstrierender diskuiert. Sie kommen offensichtlich aus der rechten Ecke - und der Politologe Vuk Velebit vermutet Kalkül dahinter: "Vielleicht war das Ziel auch, dass die Bürger, die gekommen sind, um ihre Unzufriedenheit zu äußern, eigentlich abgehalten werden, auf die Straßen zu gehen, damit die Proteste als gewalttätig dargestellt werden", sagte er dem Nachrichtensender N1.

Das nutze sowohl den Behörden als auch Vucic - denn so könnte er dem Volk und der internationalen Gemeinschaft zeigen: "Hier habt ihr Extremisten auf der Straße und könnt wählen: Wollt ihr mich als einen Stabilitätsfaktor - oder diese Extremisten auf der Straße?"

Ein Mann spricht Bereitschaftspolizisten an, die vor dem serbischen Parlament während eines Protestes Wache halten. An beiden Protesttagen gab es heftige Zusammenstöße. Nun tobt die Debatte, von welcher Seite die Gewalt ausging.

Aufrufe zu Sitzstreiks in mehreren Städten

Vucic selbst äußerte sich dazu am Nachmittag auf dem Weg nach Paris. Er kündigte an, hart durchzugreifen: "Liebe Bürger, ich habe Ihnen versprochen, dass wir es verstehen werden, Frieden und Stabilität zu schützen, trotz krimineller, hoologan-mäßiger, gewalttätiger Angriffe, von denen wir alle schockiert sind", sagte er. "Ich bitte nur all unsere Menschen, dass sie sich in Belgrad, Novi Sad und all den anderen Städten den Schlägern nicht selbst widersetzen. Das werden wir als Staat machen. Wir werden arbeiten und siegen. Wir werden den Frieden für unser Land bewahren."

Doch die Menschen, die mit den Protesten sympathisieren, wehren sich gegen die Lesart. Unter dem Motto "Setz dich. Wir sind keine Hooligans." haben sie sich für den Abend wieder verabredet. Über Twitter wurde in mehreren Städten zu Sitzstreiks aufgerufen.

Janko Veselinovic, ein Oppositionspolitiker der "Allianz für Serbien" fordert unter anderem eine objektivere Berichterstattung regierungsnaher Medien anhand eines 'entpolitisierten Krisenstabs' - und Konsequenzen: "Wir fordern, dass Polizeikommandanten für die Brutalität der Polizei zur Rechenschaft gezogen werden, die gegen die Bürger eingesetzt wird, die sich versammelt haben, um ihren Unmut gegenüber einer dreitägigen Ausgangssperre, die verhängt werden soll, auszudrücken.“

Proteste in Serbien. Kritik an Polizei und gewaltbereiten Gruppen

Anna Feininger, ARD Wien

09.07.2020 17:49 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.