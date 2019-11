Mit einem Jahr Verspätung hat der ukrainische Filmemacher Senzow heute den Sacharow-Preis entgegengenommen. In seiner Dankesrede warnte er vor dem russischen Präsidenten Putin. Die EU dürfe ihm nicht trauen.

Der ukrainische Filmemacher Oleg Senzow hat ein Jahr nach seiner Auszeichnung den Sacharow-Preis für Menschenrechte des Europaparlaments entgegengenommen. Vor einem Jahr hatte der Künstler noch in einem russischen Straflager gesessen.

Vor dem EU-Parlament sagte Senzow, es sei derzeit viel die Rede von Aussöhnung und Frieden mit Russland. Er aber glaube dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht, "und ich lege Ihnen nahe, ihm nicht zu glauben. Jedes Mal, wenn jemand von Ihnen Putin über unseren Kopf hinweg eine Hand der Freundschaft reicht, denken Sie an die 13.000 Toten in der Ukraine", sagte Senzow mit Blick auf die Todesopfer des seit 2014 andauernden Konflikts in der Ostukraine.

"Russland und Putin werden Sie ohne Zweifel betrügen. Sie wollen keinen Frieden im Donbass oder in der Ukraine. Sie wollen die Ukraine auf den Knien sehen."

Senzow äußerte sich knapp zwei Wochen vor einem Treffen zwischen Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron. Das Treffen soll dazu dienen, wieder Bewegung in den festgefahrenen Konflikt im Osten der Ukraine zu bringen. Das letzte Treffen in diesem sogenannten "Normandie-Format" fand 2016 in Berlin statt.

Senzow war 2014 auf der Krim festgenommen worden, nachdem er öffentlich gegen die Annexion der ukrainischen Halbinsel durch Russland protestiert hatte. Ein russisches Gericht verurteilte ihn 2015 wegen "Terrorismus'" zu 20 Jahren Haft. 2018 trat er in einen monatelangen Hungerstreik. Im Rahmen eines spektakulären Gefangenenaustausches kam er Anfang September dieses Jahres frei.

"Der Sacharow-Preis ist eine große Ehre für mich, aber auch eine große Verpflichtung", sagte Senzow bei der Verleihung in Straßburg. Er nehme ihn stellvertretend für alle politischen Gefangenen in Russland sowie für die Aktivisten und Soldaten, die weiterhin für die Unabhängigkeit der Ukraine kämpfen, entgegen.

Die Auszeichnung ist der wichtigste Menschenrechtspreis Europas und ist nach dem sowjetischen Dissidenten Andrej Sacharow benannt. Sie wird seit 1988 vergeben, um Einzelpersonen oder Gruppen zu ehren, die Menschenrechte und Grundfreiheiten verteidigen.