Ein Kreuzfahrtschiff mit 1300 Passagieren an Bord ist vor der norwegischen Küste in Seenot geraten. Das Schiff habe ein Motorproblem, weshalb es evakuiert werden müsse, teilte die Polizei der norwegischen Provinz Møre og Romsdal mit. Mittlerweile sei das Schiff in der Hustadvika-Bucht festgemacht worden.

Der Rundfunksender NRK hatte zuvor Aufnahmen gezeigt, auf denen zu sehen war, wie die "Viking Sky" in starkem Wellengang trieb. Der südnorwegische Rettungsdienst erklärte zu dem Zeitpunkt, das Schiff treibe in Richtung Küste.

Schlechtes Wetter und hoher Wellengang

Mehrere Hubschrauber und Schiffe seien im Einsatz, berichtete NRK unter Berufung auf die Polizei. Schlechtes Wetter und ein hoher Wellengang erschwere die Aktionen jedoch. Es wurde erwartet, dass die Evakuierung mehrere Stunden dauern würde. Gut 100 Menschen seien bislang an Land gebracht worden. Eine Person soll leicht verletzt sein.

Die Hustadvika-Gewässer liegen bei Kristiansund an der zentralen Westküste Norwegens und gelten als gefährliches Seegebiet mit zahlreichen kleinen Inseln und Riffen. In der Region gab es schon häufiger Schiffsunfälle.

Die "Viking Sky" war im Jahr 2017 vom Hersteller "Fincantieri" in Triest an den norwegischen Betreiber Viking Ocean Cruises ausgeliefert worden.

Die havarierte "Viking Sky" vor Norwegens Küste. Gut 100 Menschen seien bislang an Land gebracht worden, berichtete der Rundfunk.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 23. März 2019 um 18:00 Uhr.