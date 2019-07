"Sea-Watch 3"-Kapitänin Rackete sieht in ihrer Freilassung einen "großen Sieg für die Solidarität". Italiens Innenminister Salvini wettert gegen sie und droht mit einer Justizreform.

Seit gestern Abend ist die Kapitänin des Seenotrettungsschiffs "Sea-Watch 3", die zum Wohl mehrerer Migranten ungenehmigt in Italien angelegt hatte, auf freiem Fuß. Sie zeigte sich berührt von der Solidarität, die ihr nach der Festnahme entgegengebracht worden war, und dankte dem Einsatz der Besatzung auf der "Sea-Watch 3": "Obwohl die Aufmerksamkeit auf mich gerichtet ist, haben wir als Team die Menschen gerettet, uns um sie gekümmert und sie in Sicherheit gebracht", sagte sie in einer Stellungnahme.

Bundesaußenminister Heiko Maas zeigte sich erleichtert. "Ich hoffe, dass die Vorwürfe nun rasch geklärt werden", teilte er mit. "Der Fall macht erneut deutlich: Wir brauchen endlich eine Lösung für die Verteilung von Geflüchteten, bei der alle EU-Staaten ihren Beitrag leisten."

Hilfsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen und Amnesty International forderten anlässlich der Freilassung Racketes, Seenotrettung müsse entkriminalisiert werden.

Di Maio "überrascht", Salvini "sprachlos"

Doch nicht alle können sich mit der Kapitänin und Seenotretterin freuen. Insbesondere die italienische Regierung reagierte ärgerlich. "Mich überrascht die Haftentlassung von Carola Rackete", schrieb der italienische Vizepremier Luigi Di Maio auf Twitter. "Es bleibt jedoch bei der unmittelbaren Beschlagnahmung des Schiffes. Wenn wir sofort konfiszieren, können sie beim nächsten Mal nicht ans Meer zurückkehren und unser Land und unsere Gesetze provozieren."

Kommentar: Isabel Schayani, WDR, zur Seenotrettung vor Lampedusa

Italiens Innenminister Matteo Salvini schimpfte in einem Facebook-Livestream gegen Rackete: "Der Platz dieses Fräuleins wäre an diesem Abend das Gefängnis gewesen. Ein Richter hat entschieden, dass es nicht so ist", sagte er. Er sei "sprachlos": "Was muss man machen, um in Italien ins Gefängnis zu kommen?" Salvini kündigte an, die italienische Justiz zu verändern: "Denn das ist kein Urteil, das Italien gut tut, es ist kein Urteil, das für Italien spricht."

Auf Twitter schob er mit Blick auf Rackete noch hinterher: "Sie wird in ihr Deutschland zurückkehren, wo sie nicht so tolerant mit einer Italienerin wären, wenn sie das Leben von deutschen Polizisten in Gefahr gebracht hätte."

Carola Rackete, die Kapitänin der "Sea-Watch 3", in einem Auto der italienischen Guardia di Finanza nach einer Anhörung am Gericht von Agrigent (Bild vom 1.07.2019).

Ermittlungen wegen Beihilfe illegaler Migration

Schon vorher hatte Salvini angekündigt, die Kapitänin ausweisen zu wollen - wann das passieren soll, ist jedoch unklar.

Racketes Anwälten zufolge kommt am 9. Juli noch eine Anhörung der italienischen Staatsanwaltschaft auf sie zu, die wegen Beihilfe zu illegaler Migration gegen sie ermittelt. Zwei weitere Vorwürfe des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Widerstand gegen ein Kriegsschiff sollen Medienberichten zufolge fallen gelassen worden sein.