"Sea-Watch"-Kapitänin Rackete bleibt unter Hausarrest

Die Entscheidung über einen möglichen Haftbefehl für die "Sea-Watch"-Kapitänin Rackete ist auf Dienstag vertagt worden. Bis dahin bleibt sie unter Hausarrest. Auch Italiens Premier Conte äußerte sich zu dem Fall.

Die in Italien festgenommene deutsche Kapitänin der "Sea-Watch 3", Carola Rackete, bleibt vorerst unter Hausarrest. Das Gericht im italienischen Agrigent habe die Entscheidung über einen möglichen Haftbefehl auf Dienstag vertagt, teilte die Hilfsorganisation Sea-Watch mit.

Die 31-jährige Deutsche wird beschuldigt, Widerstand gegen ein Militärschiff und Vollstreckungsbeamte geleistet zu haben. Zudem werden ihr Beihilfe zur illegalen Einwanderung und Verletzung italienischer Hoheitsgewässer vorgeworfen. Im Falle eines Schuldspruchs drohen ihr bis zu zehn Jahre Haft. Ihre Rechtsanwälte erklärten, die Kapitänin werde deutlich machen, dass es ihr nur darum gegangen sei, Menschenleben zu retten.

Deutschland dringt auf Freilassung der "Sea-Watch 3"-Kapitänin

tagesschau 20:00 Uhr, 01.07.2019, Ellen Trapp, ARD Rom





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-561451~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Conte betont Unabhängigkeit der Justiz

Am Montagnachmittag war sie einem Ermittlungsrichter vorgeführt und drei Stunden verhört worden. Rackete war in der Nacht zum Samstag festgenommen und unter Hausarrest gestellt worden, nachdem sie ihr Schiff "Sea-Watch 3" mit 40 Migranten an Bord trotz des Verbots der italienischen Behörden in den Hafen der Mittelmeerinsel Lampedusa gesteuert hatte. Dabei stieß die "Sea-Watch 3" gegen ein Schnellboot der Polizei, das das Schiff am Anlegen hindern wollte.

Der Fall sorgt für Spannungen zwischen Italien und Deutschland. Am Rande eine EU-Gipfels in Brüssels äußerte sich der italienische Premierminister Giuseppe Conte zu dem Fall. Er erklärte, Bundeskanzlerin Angela Merkel habe ihn auf die 31-Jährige angesprochen. "Ich habe ihr gesagt, dass sich in Italien wie (...) auch bei ihr in Deutschland die exekutive Macht von der gerichtlichen Macht unterscheidet." Er könne als Regierungschef nicht eingreifen und den Richtern ein Verhalten nahelegen.

Kritik aus Berlin und New York

Zuvor hatten sich zahlreiche deutsche und internationale Politiker besorgt geäußert. Bundesaußenminister Heiko Maas erklärte, am Ende eines rechtsstaatlichen Verfahrens könne "nur die Freilassung von Carola Rackete stehen. Das werde ich Italien nochmal deutlich machen." Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte: "Wer Menschenleben rettet, kann nicht Verbrecher sein." Von Italien als Gründungsstaat der EU dürfe man erwarten, dass es mit einem solchen Fall anders umgehe.

Auch der Sprecher von UN-Generalsekretär Antonio Guterres, Stephane Dujarric, betonte in New York, dass er den Einzelfall nicht kommentieren wolle. Seenotrettung sei aber "ein seit langem bestehender humanitärer Imperativ, der auch völkerrechtlich vorgeschrieben ist. Kein Schiff oder Schiffsführer sollte von Geldstrafen bedroht sein, wenn er Booten in Seenot zu Hilfe kommt, bei denen Menschen sonst ihr Leben verlieren würden."

Spendenaufrufe erzielen eine Million Euro

Bei Spendenaktionen für die Organisation "Sea-Watch" sind inzwischen mehr als eine Million Euro zusammengekommen. Ein Spendenaufruf der Fernsehmoderatoren Jan Böhmermann und Klaas Heufer-Umlauf brachte mehr als 735.000 Euro ein, eine in Italien gestartete Sammelaktion mehr als 410.000 Euro. Mehr als 26.000 Menschen gaben Geld für die Seenotrettung. Auch auf das Konto des "Sea-Watch"-Rechtshilfefonds flossen mehrere Tausend Euro. Das Geld sei unter anderem für die Gerichtskosten von Rackete, erklärte "Sea-Watch"-Sprecher Ruben Neugebauer.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 30. Juni 2019 um 23:15 Uhr.