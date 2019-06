Lampedusa Flüchtlinge verlassen "Sea-Watch 3"

Nach mehr als zwei Wochen haben 40 Flüchtlinge das Schiff "Sea-Watch 3" in Lampedusa verlassen. Zuvor hatte das Schiff im Hafen von Lampedusa angelegt. Die deutsche Kapitänin wurde umgehend festgenommen.

Von Tassilo Forchheimer, ARD-Studio Rom

Am frühen Morgen kam für die verbliebenen 40 Migranten an Bord der "Sea-Watch 3" die erlösende Nachricht. Nach über zwei Wochen durften sie das Schiff in Lampedusa bei Sonnenaufgang verlassen.

In den Stunden davor hatte sich die Situation immer mehr zugespitzt. Trotz des Verbots der italienischen Behörden, die kleine Mittelmeer-Insel anzulaufen, hatte sich die vor Lampedusa liegende "Sea-Watch 3" um 1.15 Uhr in Bewegung gesetzt und nahm Kurs auf den Hafen. Knapp 45 Minuten später lag das Schiff an der Mole.

Von dem Manöver offenbar überrascht

Die italienischen Sicherheitskräfte wurden von dem Manöver offenbar überrascht. Erst im letzten Moment versuchte ein kleines Boot der Finanzpolizei, das Festmachen des Schiffes zu verhindern.

Flüchtlingeund Polizisten im Hafen vom Lampedusa vor dem Schiff "Sea-Watch 3". Trotz Verbots hatte das Schiff die kleine Mittelmeer-Insel angelaufen.

Eine Stunde später wurde der deutschen Kapitänin genau das zum Vorwurf gemacht. Sie habe einem Kriegsschiff Widerstand geleistet und damit gegen die Schifffahrtsordnung verstoßen, hieß es. Sollte dies wirklich zutreffen, müsste die 31-jährige mit einer Gefängnisstrafe zwischen drei und zehn Jahren rechnen. Darüber hinaus wird der Kapitänin unter anderem Beihilfe zur illegalen Einwanderung vorgeworfen.

Gestern hatte der italienische Außenminister mitgeteilt, mehrere europäische Staaten, darunter auch Deutschland, seien bereit, die Migranten von Bord der Sea-Watch aufzunehmen - zunächst ohne konkrete Folgen. Italiens Innenminister Salvini verlangte entsprechende Garantien. Ohne diese dürften die Migranten nicht von Bord gehen. Angesichts der sich zuspitzenden Situation an Bord schuf die Schiffsführerin daraufhin mit dem Einlaufen in den Hafen vollendete Tatsachen.

Sea-Watch auf Lampedusa – Migranten von Bord

Tassilo Forchheimer, ARD Rom

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 29. Juni 2019 um 06:00 Uhr.