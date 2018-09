"Glaubt nicht alles, was online über Parteien gesagt wird": Vor der Parlamentswahl warnt Schwedens Geheimdienst vor Falschinformationen, die ein düsteres Bild des Landes zeichnen.

Von Carsten Schmiester, ARD-Studio Stockholm

Wenn sich eine führende Mitarbeiterin des schwedischen Geheimdiensts Säkerhetspolisen (Säpo) an die Öffentlichkeit wendet, dann ist es ernst. Linda Escar hat es wenige Tage vor der Parlamentswahl in der heißen Wahlkampfphase getan.

Im öffentlich-rechtlichen Sender SVT warnte sie die Wähler: "Glaubt nicht alles, was online über Parteien, ihre Programme, ihre Stärken und Schwächen geschrieben ist und gesagt wird."

Im Netz werde inzwischen kräftig manipuliert, warnt sie: "Wir sehen eine Zunahme von Aktivitäten im Vergleich zur Wahl 2014. In der digitalen Arena handelt es sich beispielsweise um elektronische Angriffe, Überlastungsattacken oder Aktionen automatisierter Konten."

Abschied von "Bullerbü" - Wie Rechtspopulisten Schweden verändern

tagesthemen 22:45 Uhr, 02.09.2018, Christian Stichler, ARD Stockholm







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-443741~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Vermeintlicher Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung

So wurde erst vor wenigen Tagen bekannt, dass die Seite der noch mit den Grünen gemeinsam regierenden Sozialdemokraten eine Zeit lang nicht zu erreichen war - schon zum vierten Mal. Der Server der Partei war offenbar erneut unter dem digitalen Dauerfeuer einer Cyberattacke in die Knie gegangen. Auch in sozialen Netzwerken gehen laut Säpo gefälschte Konten trickreich schwedische Parteien und Politiker im Wahlkampf an.

Mit negativer Wirkung über die Grenzen des Landes hinaus: Es sei auffällig, so Escar, dass selbst Teile der internationalen Presse über ein Schweden berichteten, in dem angeblich chaotische Zustände herrschten - wohl eine Anspielung auf ebenso falsche wie immer wieder neu verbreitete Informationen über den Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung. In den Außenbezirken der großen Städte Göteborg, Malmö oder Stockholm sollen das die Folgen massenhafter Zuwanderung von Flüchtlingen sein.

Dabei fällt es der Geheimpolizei offenbar schwer, die Quellen ausfindig zu machen - die nicht notwendigerweise immer im Ausland seien, sagt Escar: "Nicht alles Auffällige stammt von einer fremden Macht, die das Vertrauen in diese Wahl schwächen will."

Verdacht gegen Russland

Da denken viele an Russland, von dem sich die Schweden zunehmend bedroht fühlen und dem man ein Interesse an der Destabilisierung westeuropäischer Demokratien nachsagt.

Professor Ralph Schroeder forscht am britischen Oxford Internet Institute. Sein Team hat dort seit März allein 600.000 Twitter-Posts analysiert, bei denen es um die Schwedenwahl ging. In einem Interview mit dem schwedischen Rundfunk beteiligte er sich zwar nicht an Spekulationen über die Identität der Online-Propagandisten, beschrieb aber Auffälligkeiten ihrer Aktionen.

"Sie bevorzugen bestimmte Themen und Parteien, besonders die Schwedendemokraten und die Alternative für Schweden", erklärt er. "Es gibt auch eine Menge Kritik. Und die konzentriert sich wiederum unverhältnismäßig häufig auf die Sozialdemokraten."

Jimmie Akesson, Spitzenkandidat der rechten Partei "Schwedendemokraten", spricht in Malmö. Experten rechnen damit, dass seine Partei bei der Parlamentswahl gut abschneiden wird.

"Ich mache mir da schon Sorgen um die Demokratie"

Dabei seien bis zu einem Sechstel der Tweets nicht von "normalen" Nutzern gepostet worden, sondern von Bots. Aber auch die massenweise Verbreitung von Falschmeldungen durch Menschen in sozialen Netzwerken zählt er dazu.

Nicht nur für deren Nutzer eine gefährliche Sache, meint Schroeder, sondern für die gesamte Gesellschaft. Denn so entstehe etwa der Eindruck, als sei das Thema Flüchtlinge das einzig Wichtige im Wahlkampf.

Ist es nicht, es geht auch um das Gesundheits- und Bildungssystem oder um die Wohnungsnot. Doch da haben die Populisten kein wirkliches Programm. "So werden die tatsächlichen Verhältnisse zu einem gewissen Grad verzerrt", meint Schroeder. "Ich mache mir da schon Sorgen um die Demokratie."