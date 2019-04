Bisher dienen nur Berechnungen als Beweis von Schwarzen Löchern im Universum. Nun präsentieren Astronomen die erste Aufnahme des bislang unsichtbaren Objekts - und belegen damit Einsteins Relativitätstheorie.

Von Jan-Claudius Hanika, BR

Zeitgleich an sechs Orten rund um den Erdball haben Astronomen eine einmalige Aufnahme von einem Schwarzen Loch gemacht. Die Forscher des Projekts Event Horizon Telescope (EHT) nahmen für das Bild zwei kosmische Objekte ins Visier.

Eines der Objekte ist Sagittarius A*, ein super massereiches Schwarzes Loch, das sich vermutlich im Zentrum der Milchstraße befindet. Es hat vier Millionen Sonnenmassen und ist rund 26.000 Lichtjahre von der Erde entfernt.

Blick ins Zentrum der Milchstraße

Mit einem herkömmlichen Teleskop lässt sich Sagittarius A* nicht erspähen. Das für den Menschen sichtbare Licht muss durch die halbe Milchstraße reisen, bis es die Erde erreicht. Unterwegs wird es von kosmischem Staub so stark gedämpft, dass selbst auf den Aufnahmen des Weltraumteleskops Hubble nichts zu erkennen ist. Astronomen blicken deshalb mit Radioteleskopen ins Zentrum der Milchstraße.

Um die Bildqualität zu verbessern, haben die Forscher Radioteleskope auf Hawaii, in Arizona, Spanien, Mexiko, Chile und am Südpol zu einem weltweiten Netz zusammengeschlossen. An dem Projekt beteiligt ist auch die Europäische Südsternwarte ESO, die ihren Sitz in Garching bei München hat.

Ein weiteres Objekt, das die Astronomen untersucht haben, liegt in der Mitte der Riesengalaxie M87 - es soll ein Schwarzes Loch sein, das die 1500-fache Masse von Sagittarius A* hat. Es ist zwar rund 55 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt, seine gigantische Größe macht es aber zu einem vergleichbar guten Beobachtungsobjekt.

Weiterer Beleg für Relativitätstheorie

Schwarze Löcher sind rätselhafte Objekte im Kosmos. Sie haben keine Ausdehnung, aber dennoch eine immense Masse, manchmal Millionen oder Milliarden Sonnenmassen. Albert Einstein hat die unsichtbaren Objekte bereits vor über hundert Jahren in seiner Allgemeinen Relativitätstheorie berechnet. Eine direkte Aufnahme war bisher unmöglich, denn Schwarze Löcher haben wegen ihrer gewaltigen Masse eine ebenso große Schwerkraft. Sie verschlucken alles, was in ihre Nähe kommt, selbst das Licht.

Sie heizen jedoch die Materie, die sie umkreist, auf und bringen sie zum Strahlen. Daher zeigt eine Aufnahme von einem Schwarzen Loch einen Schatten in heller Umgebung. Der Schatten ist allerdings nicht das Schwarze Loch selbst, sondern "nur" sein Ereignishorizont. Er umgibt das Schwarze Loch und ist die Grenze, hinter der alles auf Nimmerwiedersehen verschwindet.

Gravitation saugt Materie an

Ein Schwarzes Loch saugt mit seiner Gravitation Materie an, deshalb ist es von einem Ring aus Gas und Staub umgeben, so ähnlich wie der Saturn von seinen Ringen. Darüber hinaus beugt es auch das Licht in seiner Nähe. Die Staubscheibe um das Schwarze Loch sieht daher eher wie eine deformierte Hutkrempe aussehen.

Die Aufnahme des Ereignishorizonts gilt als wissenschaftliche Sensation und ist ein weiterer Beleg dafür, dass Schwarze Löcher tatsächlich existieren und Einsteins Relativitätstheorie gültig ist.