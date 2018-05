Schulmassaker in Texas 17-Jähriger gesteht die Tat

Nach dem Schulmassaker von Texas werden weitere Details bekannt. Der Schütze gestand seine Tat. Die Auswahl seiner Opfer war wohl kein Zufall. Gouverneur Abbott will einen Runden Tisch zu Waffengewalt veranstalten.

Nach den tödlichen Schüssen auf zehn Menschen in einer High School in Texas wird es in dem US-Staat einen Runden Tisch zu Waffengewalt geben. Gouverneur Greg Abbott teilte via Twitter mit, ab Dienstag solle drei Tage über Richtlinien gesprochen werden, "um Schüler und Lehrer und Schulen besser zu schützen".

Der Republikaner Abbott hatte nach dem Schulmassaker am Freitag zwar nicht direkt schärfere Waffengesetze als etwaige Konsequenz aus dem Angriff ins Spiel gebracht. Er sagte aber: "Wir müssen mehr tun, als nur für die Opfer und Familien zu beten." Für den Runden Tisch will er neben Betroffenen aus Santa Fe auch Menschen einladen, die im November eine tödliche Schießerei in einer Kirche in der Stadt Sutherland Springs nahe San Antonio miterlebten.

Antworten auf die Frage nach dem Warum

Die Familie des mutmaßlichen Schützen gab bekannt, die Tat vom Freitag scheine "unvereinbar mit dem Jungen, den wir lieben". Die Angehörigen teilten mit, sie seien genauso schockiert wie alle anderen. Von den Ermittlungen würden sie sich vor allem Antworten auf die Frage nach dem Warum versprechen.

Der 17-jährige Schütze des Schulmassakers wählte seine Opfer angeblich bewusst aus. Er habe Ermittlern gesagt, dass er nicht auf Schüler geschossen habe, die er gemocht habe, berichteten US-Medien. Der junge Mann gestand die Tat. Er legte eine eidesstattliche Erklärung ab.

Die Behörden gaben den Namen des Schützen mit Dimitrios P. an. Er war Schüler an der High School, die er am Freitag überfallen hatte. Unter den zehn Menschen, die er erschoss, befanden sich neun Schüler. Die Zahl der Verletzten stieg den Angaben des FBI zufolge zuletzt von zehn auf 13. Unter den Schwerverletzten sind auch zwei Polizisten.

Bewusst einige Schüler ausgelassen

Den Behörden zufolge sagte der 17-Jährige in einem Verhör, er habe bei seinem mörderischen Zug durch die Schule bewusst einige Schüler ausgelassen, damit seine Geschichte an die Öffentlichkeit gelangen könne.

Die Polizei teilte darüber hinaus mit, dass es vor der Festnahme des Täters für 15 Minuten zu einem Feuergefecht gekommen sei. Erst dann habe P. aufgegeben. Zunächst sei sein Plan gewesen, sich das Leben zu nehmen. Doch von dem Plan wich er ab.

Des Mordes angeklagt

Schüler berichteten, wie der Schütze in ihr Klassenzimmer trat und schoss - auch aus nächster Nähe auf Schüler, die am Boden lagen. Als er einen Raum betrat, habe er gesagt: "Überraschung." Dann begann er zu feuern. Der Täter benutzte zwei Schusswaffen, die seinem Vater gehörten, wie Gouverneur Abbott sagte.

P. wurde des Mordes angeklagt. Er hat keinerlei kriminelle Vergangenheit. Lehrer beschrieben ihn als überdurchschnittlich guten Schüler. Mitschüler beschrieben ihn als Eigenbrötler, der oft in einem schwarzen Trenchcoat unterwegs gewesen sei.

Trauer in Santa Fe.

Mit Polizeibegleitung aufs Schulgelände

Zwei vermeintliche Bomben, die der Schütze mitgebracht hatte, entpuppten sich nach näherer Untersuchung als harmlos. Ein mit Nägeln gefüllter Dampfkochtopf enthielt keinen Sprengstoff, auch ein mit Draht umwickelter Kanister war nur eine Attrappe.

Gestern durften die Schüler der betroffenen High School das Gelände wieder betreten, um bei der Flucht zurückgelassene Habseligkeiten einzusammeln. Jeder wurde dabei von einem Polizisten begleitet.

Im Internet tauchten Bilder auf, die P. mit einem schwarzen T-Shirt und der Aufschrift "Born to Kill" zeigen. "Das war vielleicht das einzige Warnsignal überhaupt", sagte Abbott.

Über dieses Thema berichtete BR5 aktuell am 20. Mai 2018 um 07:02 Uhr.