Los Angeles Polizisten erschießen weiteren Schwarzen

Nachdem zwei Polizisten in Los Angeles erneut einen Schwarzen erschossen haben, gibt es viele offene Fragen. Gleichzeitig gibt es wieder Kritik an rassistischen Motiven - und erneut Proteste.

Von Katharina Wilhelm, ARD-Studio Los Angeles

Der Tod eines schwarzen 29-Jährigen in Los Angeles wirft Fragen nach erneuter Polizeigewalt und Rassismus auf. Wie die Polizei offiziell mitteilte, hatten Beamte den 29 Jahre alten Dijon Kizzee auf seinem Fahrrad angehalten, da er gegen Radfahr-Regeln verstoßen haben soll. Dann sei dieser vom Rad gestiegen und weggelaufen, bei der Verfolgung soll er einem Beamten ins Gesicht geschlagen haben. Die Polizei gibt an, dass er eine Waffe fallen gelassen habe. Die Polizisten hätten daraufhin das Feuer eröffnet.

Der Anwalt der Familie des Verstorbenen sagte, die Beamten hätten 20 Mal geschossen, die Polizei gibt an, dass es weniger Schüsse gewesen seien.

Neuer Fall vor Hintergrund anhaltender Proteste

Noch ist vieles unklar in dem Fall - er sorgt allerdings vor dem Hintergrund anhaltender Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus in den USA für Aufsehen. Gerade erst hatte es massive Proteste mit Toten in Kenosha in Wisconsin gegeben, nachdem dort der Schwarze Jacob Blake von Polizisten erschossen wurde.

Familienmitglieder und Aktivisten forderten am Dienstag, dass die Sheriffsabteilung des Los Angeles County die Namen der Beamten veröffentlicht, die am Tag zuvor einen schwarzen Mann im Stadtteil South Los Angeles in Westmont erschossen haben.

Anklage der Beamten gefordert

Der Tod von Kizzee am Montag hat neue Wellen von Aufschrei und Empörung ausgelöst und erneut Forderungen nach Transparenz der Strafverfolgung und nach Verhaftung und strafrechtlicher Verfolgung der Beteiligten hervorgerufen.

"Die Abgeordneten haben im Wesentlichen einen Mann hingerichtet, der Fahrrad fährt", sagte Najee Ali, ein Aktivist der Gemeinde, als er neben einigen Verwandten von Kizzee am Ort der Schießerei stand.

"Sie werden sagen, dass er eine Waffe hatte, aber sie werden nicht sagen, dass er nicht mit der Waffe bewaffnet war. Er richtete die Waffe nicht. Es gab keinen Grund für Abgeordnete, einen rennenden Mann zu erschießen."