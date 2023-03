Kanzler Scholz bestätigt "Leopard 2"-Kampfpanzer an Ukraine geliefert Stand: 27.03.2023 19:31 Uhr

Die ukrainischen Streitkräfte haben aus Deutschland 18 moderne Kampfpanzer "Leopard 2" für die Abwehr des russischen Angriffs auf ihr Land erhalten. Kanzler Scholz bestätigte einen vorangegangenen Medienbericht zur Lieferung der deutschen Kampfsysteme.

Mit modernen Kampfpanzern vom Typ "Leopard 2A6" will die Bundesregierung einen wesentlichen Beitrag zur Militärhilfe für die Ukraine. Nun sind aus Deutschland 18 "Leopard 2A6" in der Ukraine angekommen, die dem Land zur Abwehr des russischen Angriffs dienen sollen, wie Bundeskanzler Olaf Scholz bei einer Pressekonferenz mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte bestätigte.

"Wir haben geliefert wie angekündigt", sagte Scholz. Zuerst hatte das Nachrichtenmagazin "Spiegel" über die Ankunft der Panzer berichtet.

Laut Verteidigungsministerium sind die 18 "Leopard 2"-Kampfpanzer inklusive Munitions- und Ersatzteilpaketen sowie zwei Bergepanzer "Büffel" mit ihren in Deutschland ausgebildeten Besatzungen in der Ukraine angekommen. "Zusammen mit den 40 Mardern, die bereits in der Ukraine sind, erfüllt Deutschland das gegebene Versprechen der Ausrüstung und Ausbildung gepanzerter Verbände für die Ukraine", wie das Verteidigungsministerium in einer Mitteilung schreibt.

Innerpolitisches Ringen um Panzerlieferungen

Mitte März hatten die Besatzungen der Panzer ihre Ausbildung auf dem "Leopard" mit einem Gefechtsschießen abgeschlossen. Über den Transport der Panzer hatten Regierungsstellen wie bei anderen Waffensystemen aus Gründen der Geheimhaltung und Sicherheit nichts öffentlich mitgeteilt.

Die Bundesregierung hatte am 25. Januar nach längerem innenpolitischen Ringen das Ziel ausgegeben, "rasch zwei Panzer-Bataillone mit 'Leopard 2'-Panzern für die Ukraine zusammenzustellen". Diese sind in der Ukraine üblicherweise mit jeweils 31 Panzern ausgestattet.

Experten sprechen von überlegenem Waffensystem

Beteiligt an der Initiative zur Unterstützung der Ukraine sind vor allem Polen sowie Norwegen, Kanada und Spanien. Polen hat der Ukraine im Februar die ersten vier westlichen Kampfpanzer des älteren Typs "Leopard 2A4" geliefert. Deutschland stellt der Ukraine die 18 "Leopard 2A6", Portugal weitere drei der Waffensysteme.

Experten gehen fest davon aus, dass der "Leopard 2" im Gefecht gegen russische Panzertruppen deutlich überlegen ist. Ein Grund ist, dass er eine stabilisierte Waffenanlage hat und damit auch aus laufender Fahrt heraus schießen kann, der von den russischen Streitkräften vielfach eingesetzte "T-72" für den Schuss aber stehen muss.