Angesichts der anhaltenden massiven Schneefälle hat in Bayern nun auch der Landkreis Berchtesgaden den Katastrophenfall erklärt. Die Lawinengefahr bleibt hoch. Auch der Westen Österreichs versinkt im Schnee.

Schneemassen, Lawinengefahr, einsturzgefährdete Häuser: In Bayern hat der südliche Landkreis Berchtesgaden den Katastrophenfall erklärt. Ab sofort übernehme die Katastrophenschutzbehörde beim Landratsamt die Koordinierung der Rettungs- und Hilfseinsätze, erklärte Landrat Georg Grabner. Er warnte vor den Gefahren durch die Schneelasten auf Bäumen und Dächern. An allen Schulen wurde der Unterricht abgesagt, dies gelte zum Teil auch für Freitag.

In einem Ortsteil von Berchtesgaden ist die einzige Zufahrtsstraße nur von Militärfahrzeugen der Bundeswehr befahrbar - rund 350 Menschen sitzen dort fest. Auch andere Straßen in der Region sind gesperrt, weil Bäume umgestürzt sind. Der Verkehr auf den schneeglatten Straßen geht nur schleppend voran. Diese Woche hatte bereits der oberbayerische Landkreis Miesbach den Katastrophenfall ausgerufen.

Schneemassen: Berchtesgadener Land ruft Katastrophenfall aus

Eckardt Querner, BR, 10.01.2019, tagesschau 14:00 Uhr





Größere Lawinengefahr in Österreich

Auch im Westen Österreichs kämpfen Menschen mit den Schneemassen. Entwarnung gab es noch nicht: Meteorologen erwarten weiteren massiven Schneefall und damit eine Verschärfung der Lawinengefahr. Es müsse mit bis zu einem halben Meter Neuschnee gerechnet werden, berichtete der Wetterdienst des Senders ORF. Zu vielen Orten wurden die Zufahrtsstraßen wegen Lawinengefahr gesperrt. Dadurch sitzen auch immer mehr Touristen fest.

Ein Großteil der Skilifte ist zwar weiterhin offen, die Anfahrt in einigen Fällen aber schwierig oder unmöglich. Tourismus-Experten zeigen sich jedoch zuversichtlich, dass die ergiebigen Schneefälle langfristig von Vorteil sein werden. Die großen Schneemengen würden nach Möglichkeit als Piste präpariert, die Schneeunterlage der Pisten sei also entsprechend hoch, sagte der Seilbahnen-Obmann bei der steirischen Wirtschaftskammer, Fabrice Girardoni. Im Salzburger Land sind laut Tourismus-Sprecher bereits vermehrt Buchungen für die kommenden Monate eingegangen.

Streusalz-Lieferungen werden durch den Schnee in Österreich stark behindert.

1/9 Schneechaos in Teilen Deutschlands und Österreichs Vollbild Wie hier in den Niederen Tauern in Österreich versinken viele Gegenden im Alpenraum im Schnee. | Bildquelle: dpa

Tote in Österreich

In Österreich starben seit dem Wochenende mindestens sieben Menschen im Schnee. Darunter waren zwei Deutsche, die am Sonntag in Vorarlberg von Lawinen verschüttet worden war. Am Mittwoch wurde ein 16 Jahre alter Deutsch-Australier vor den Augen seiner Familie beim Skifahren von einer Lawine in den Tod gerissen.

Zudem starben zwei Skifahrer, die bei Stürzen im meterhohen Schnee versanken, sowie zwei junge Schneeschuhwanderer, die am Montag tot unter einem Lawinenkegel gefunden wurden. Seit Samstag werden außerdem zwei Tourengeher vermisst. Im Skigebiet Wildkogel waren am Mittwoch sechs Schüler aus Sachsen-Anhalt von einer Lawine erfasst und teils verschüttet worden, sie konnten sich alle retten.

Brennpunkt: Winterchaos – Der Alpenraum versinkt im Schnee

Brennpunkt, 09.01.2019





Bundesstraße in Sachsen blockiert

In Sachsen haben etwa 170 Lastwagen eine Bundesstraße bei Chemnitz blockiert. Wie die Polizei mitteilte, mussten Dutzende Fernfahrer über Nacht wegen des Winterwetters auf der Straße in ihren Fahrzeugen ausharren. Inzwischen habe sich die Situation auf dem Teilstück der sächsischen Bundesstraße entspannt. Insgesamt registrierte die Polizeidirektion Chemnitz bis zum Vormittag mehr als 275 Unfälle mit insgesamt 22 Verletzten. Im Erzgebirge waren auch am Donnerstag noch viele Bundes- und Kreisstraßen wegen Schneeglätte und Verwehungen sowie umgestürzter Bäume gesperrt.

Wegen hoher Schneebruchgefahr finden auf dem Städtischen Friedhof von Chemnitz bis zum 14. Januar aus Sicherheitsgründen keine Beerdigungen statt. Wie die Stadt mitteilte, wurden alle bis Montag geplanten Beisetzungen abgesagt, der Friedhof sei vorerst geschlossen.

Wetteraussichten für das Wochenende

Am Wochenende gibt es in den meisten Teilen Deutschlands statt winterlicher Pracht windiges und nasses Wetter mit Temperaturen von zwei bis sieben Grad. Da in den Alpen auch der Schnee nasser wird, steigt die Last auf Dächern, Bäumen oder Oberleitungen. An den Küsten und im Bergland sind am Wochenende zudem schwere Sturmböen bis hin zu Orkanböen möglich.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 09. Januar 2019 um 20:00 Uhr.