Inmitten eines weitgehend unberührten Waldgebiets im Norden Russlands soll eine der größten Deponien Europas entstehen - für Müll aus dem weit entfernten Moskau. Längst gehen nicht mehr nur Anwohner auf die Barrikaden.

Von Christina Nagel, ARD-Studio Moskau

Dass mit den Barrikaden ist durchaus wörtlich zu nehmen. An allen Zufahrtwegen zur Deponiebaustelle haben die Aktivisten Stellung bezogen. Sie harren in provisorischen Unterständen aus, die mehr schlecht als recht gegen Wind und Wetter schützen. Junge und Alte, aus allen Schichten, von überall her.

"Wir stehen hier", sagt ein junger Mann, der seinen Namen lieber nicht nennen möchte, "um zu verhindern, dass die Tanklaster zur Baustelle in Schijes gelangen". Eine Barrikade nicht aus Fahrzeugen oder Baumstämmen, sondern aus Menschen.

Proteste gegen eine Mülldeponie in der Taiga

Weltspiegel, 21.09.2019, Demian von Osten, ARD Moskau





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-597849~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Ein Ort mit besonderer Bedeutung

Der eh schon morastige Weg ins Hauptlager, der nach dem nächtlichen Regen eher einer Seenplatte gleicht, führt durch dichten, herbstlich gefärbten Wald. Ein Wald, mit und von dem die Bewohner der Regionen Komi und Archangelsk leben - vom Wild, von den Fischen, Beeren, den Pilzen und dem sauberen Wasser.

Sergej, der so viel Zeit wie möglich im Lager verbringt, schüttelt den Kopf. Wie so viele kann auch er nicht begreifen, warum ausgerechnet hier in Plastik verpackter, geschredderter Abfall - von Altreifen über Plastik bis hin zu Restmüll - deponiert werden soll. "Überall hier sind Bäche und Flüsse, die weiterführen bis ins Nordmeer, ins Weiße Meer." Eine Umweltkatastrophe, warnen Aktivisten wie Experten, sei quasi vorprogrammiert.

"Ohne uns wäre hier schon eine Deponie"

Vom großen Schotterhügel jenseits der Bahntrasse, auf dem ein schwarz gekleideter, vermummter privater Sicherheitsmann steht, hat man freien Blick auf das bereits abgeholzte, mit Betonplatten versiegelte Areal. "Ohne uns", ist Sergej überzeugt, "würden hier bereits 20.000 Wagonladungen Müll liegen".

Der Plan sei es gewesen, im Laufe der Zeit immer mehr Wald abzuholzen, die Fläche zu versiegeln, um am Ende auf einer Fläche von 5000 Hektar Müll unterzubringen.

Für den Gouverneur ein Projekt mit Priorität

In der für Schijes zuständigen Verwaltung von Archangelsk weist man solche Aussagen zurück. Zurzeit, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme, befinde sich das Projekt in der Vorbereitungsphase. Die bisherigen Bauten dienten allein der Projektierung. Bevor mit dem eigentlichen Bau begonnen werden könne, müssten erst die entsprechenden Gutachten vorliegen und öffentliche Anhörungen durchgeführt werden.

Das Grundstück, das der Investor gewählt habe, erfülle aber alle Kriterien, die es für eine Platzierung eines solchen Objektes gebe. So handele es sich unter anderem nicht um ein Naturschutzgebiet.

Grundsätzlich, heißt es, sei das Projekt auf jeden Fall wünschenswert. Weil es der gesamten Region, auch den umliegenden Dörfern, zugute komme.

Der unberührte Wald im hohen Norden Russlands.

"Wir wollen weder euren Müll, noch euer Geld"

Laut und vernehmlich schallt Koljas Protestsong durch das Lager. Den Worten der Gebietsverwaltung glauben sie hier schon lange nicht mehr. Vor über einem Jahr, erzählt Ludmilla, die sich am Holzofen aufwärmt, habe man angefangen zu bauen. Heimlich. Dann sei von einer Fabrik die Rede gewesen. Erst nach und nach sei auf Drängen der örtlichen Abgeordneten und der Aktivsten alles herausgekommen.

Seit über einem Jahr sind sie deshalb nun draußen und kontrollieren, was sich auf der Baustelle von Schijes tut. Sie protokollieren alles, was gegen geltendes Recht verstößt, reichen Klagen ein.

Die privaten, schwarz maskierten Sicherheitsleute protokollieren ihrerseits genau das Kommen und Gehen der Aktivisten.

"Wir geben nicht nach"

Anna, die seit langem dabei ist, hat sich an diesen psychologischen Kleinkrieg längst gewöhnt. Ungerührt schreibt sie einen neuen Dienstplan. Fünf Posten sind rund um die Uhr zu besetzen. Freiwillige zu finden ist kein Problem. Fast alle sind zum wiederholten Mal hier.

Einen Winter habe man schon überstanden. Man werde auch den nächsten überstehen, sagt Anna gänzlich ohne Pathos. "Wer uns aus dem Weg räumen will, der muss schon über Leichen gehen." Die Deponie werde es nicht geben. Punkt.

Das Lager der Aktivisten in Schijes

Ein Machtwort von oben?

Sie haben bei ihrem Protest schon Prügel bezogen. Es laufen Gerichtsprozesse gegen sie. Eine Mehrheit der Bevölkerung im hohen Norden aber, das zeigen Umfragen, steht hinter ihnen.

Auf der Baustelle ruhen zurzeit die Arbeiten. Zum einen, weil die Aktivisten erfolgreich die Zufahrtswege blockieren. Zum anderen weil sich Präsident Wladimir Putin eingemischt hat.

Ein Machtwort von oben steht noch aus. Ein Zeichen von unten soll es heute geben - beim landesweiten Protesttag gegen die Verklappung von Moskauer Müll im Hohen Norden.

Diese und andere Reportagen können Sie am Sonntag um 19:20 Uhr in der Sendung Weltspiegel im Ersten sehen.