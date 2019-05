Schiffsunglück in Budapest Vermisste im Wrack vermutet

Nach dem Schiffsunglück mit mindestens sieben Toten wird es immer unwahrscheinlicher, Überlebende zu finden. Doch die Taucher in Budapest geben nicht auf. Was bleibt, sind Trauer und offene Fragen.

Von Rupert Waldmüller, ARD-Studio Wien

Am Ufer in der Nähe der Unglücksstelle bei der Margaretenbrücke in der Budapester Innenstadt haben trauernde Menschen Blumen niedergelegt und Kerzen aufgestellt. Inzwischen sind auch erste Angehörige aus Südkorea in der ungarischen Hauptstadt angekommen. Die Suche nach den Vermissten läuft weiter. Die Einsatzkräfte haben allerdings wenig Hoffnung, noch Überlebende zu finden.

Zum Schicksal der Vermissten nach dem Schiffsunglück auf der Donau

Einsatz unter schwierigen Umständen

Spezialtaucher sollen das Wrack untersuchen, weil dort etliche der Vermissten vermutet werden. Allerdings können sie im Moment noch nicht in das Schiff, sagt Ungarns Außenminister Péter Szijjártó: "Die Such- und Rettungsmannschaften müssen mit schwierigen Umständen rechnen. Gestern gab es schon einen ersten Tauchgang. Aber die Taucher konnten das Wrack nicht erreichen. Die Sichtweite ist praktisch Null." Dazu kommen die starke Strömung nach den heftigen Regenfällen der vergangenen Tage und die Gefahr durch Treibholz.

Eingeschlossen im Schiff

Viele der 21 Vermissten werden in dem Schiffswrack vermutet. Überlebende des Unfalls berichteten, dass alle Personen, die an Deck waren, über Bord gefallen sind. Diejenigen, die im Schiff waren, hatten wohl keine Chance rauszukommen.

Auch wenn die Rettungskräfte kaum noch Hoffnung haben, Überlebende zu finden: Die Suche nach den Vermissten wird auch entlang des Flusses noch fortgesetzt, versichert Außenminister Szijjártó: "Die Vermisstensuche wird noch lange dauern. Die Suche entlang der Donau südlich der Unfallstelle läuft weiter. Wir arbeiten auch eng mit den serbischen Behörden zusammen. Es ist nicht auszuschließen, dass wir sie auch brauchen."

Ein Taucher bereitet sich auf seinen Einsatz an der Stelle des Schiffsunglücks in Budapest vor.

Vorwürfe gegen den Kapitän

Gestern wurde der ukrainische Kapitän des Schweizer Kreuzfahrtschiffs, das den Ausflugsdampfer gerammt hatte, festgenommen. Laut Polizei wird der Mann verdächtigt, den Wassertransport gefährdet zu haben, woraufhin es zu dem tödlichen Unfall gekommen sei. Der Vorsitzende des ungarischen Binnenschifffahrtsverbands, Attila Bencsik, äußerte im ungarischen Fernsehen die Vermutung, dass das Kreuzfahrtschiff zu schnell zwischen den Brückenpfeilern durchgefahren ist und die dadurch entstandene Sogwirkung zu dem Unfall geführt hat.

Menschen beobachten von der Margaretenbrücke aus die Rettungsarbeiten nach einem Schiffsunglück in Budapest.

Politik verspricht Konsequenzen

Kanzleramtsminister Gergely Gulyás versicherte, man werde aus dem Unfall auf jeden Fall die nötigen Konsequenzen ziehen: "Falls irgendwelche Maßnahmen oder sogar Gesetzänderungen nötig sind, werden wir das machen. Aber erst muss die Unfalluntersuchung beendet sein." Inzwischen traf auch die südkoreanische Außenministerin Kyung Wha Kang in Budapest ein und besuchte die Unglücksstelle.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán versprach, die Ursache für das Unglück so gründlich wie möglich aufzuklären: "Es erschüttert die Menschen. Die Passagiere hatten bei dem Unfall fast gar keine Überlebenschancen. Ich möchte noch mal den Familien der Opfer mein Beileid aussprechen." Er habe die Behörden um eine "strikte, gründliche Untersuchung" gebeten, so Orbán. "Wir möchten es genau wissen, was passiert ist und warum."

Die Aufklärung dieses Unglücks - einer der schlimmsten Schifffahrtskatastrophen in der neueren Geschichte Ungarns - wird aber sicher noch einige Zeit dauern.