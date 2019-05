Nach einem Zusammenstoß auf der Donau in Budapest ist gestern Abend ein Ausflugsschiff gekentert, an Bord waren Touristen aus Südkorea. Mehrere Menschen starben, viele werden noch vermisst.

Von Rupert Waldmüller, ARD-Studio Wien, zzt. Budapest

Seit gestern Abend ist ein Großaufgebot an Rettungskräften an der Donau in Budapest unterwegs, um nach Überlebenden zu suchen. Heftiger Regen und die starke Strömung machen den Einsatz für alle zu einer Herausforderung - wie für diesen Polizisten, der Anweisungen an seine Kollegen gibt: "Wir machen folgendes: Alleine darf keiner irgendwo hingehen, es ist alles enorm rutschig. Je zwei bis drei Leute gehen gemeinsam am Ufer von der Kettenbrücke bis zur Erzsébet-Brücke."

Schiff binnen Sekunden gesunken

Gestern Abend war das ungarische Ausflugsschiff "Meerjungfrau" auf der Donau direkt vor dem Parlamentsgebäude in der Budapester Innenstadt mit einem Hotelschiff aus der Schweiz zusammengestoßen. Polizeisprecher Kristóf Gál erklärt: "Die Polizei hat um Viertel nach neun die Ansage bekommen, dass auf der Donau in der Nähe vom Kossuth-Platz ein Schiff verunglückt ist. An Bord befanden sich eine 33-köpfige Reisegruppe und zwei Mann der Besatzung. Wir haben sofort mit den Rettungsarbeiten begonnen. Die Suche verläuft entlang der Donau."

Mindestens sieben Tote und 21 Vermisste nach Schiffsunglück in Budapest

tagesschau 11:00, 30.05.2019, Till Rüger, ARD Wien





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-546143~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Binnen Sekunden ist das Ausflugsschiff gesunken. Der Schiffsverkehr auf der Donau im betreffenden Abschnitt wurde komplett eingestellt. Wegen der starken Strömung suchen die Einsatzkräfte den gesamten Fluss zu Wasser und zu Land in Richtung der serbischen Grenze ab.

Kaum Überlebenschancen im kalten Wasser

21 Menschen wurden am späten Vormittag noch vermisst. Wegen des zehn bis 15 Grad kalten Wassers sinken für sie jede Minute die Überlebenschancen. Nur ein paar Menschen konnten bisher lebend gerettet werden, sagt Pál Györfi, Sprecher des Rettungsdienstes: "Insgesamt haben wir bisher sieben Menschen ins Krankenhaus gebracht. Ihre Lage war stabil, sie waren unterkühlt. Aber wir haben auch sieben Tote gefunden. Alle Wiederbelebungsversuche waren leider erfolglos."

Rettungskräfte in Budapest suchen das Donauufer nach Überlebenden ab.

Betreiber: "Technischer Zustand war in Ordnung"

Wie es zu dem Zusammenstoß der beiden Schiffe kommen konnte, ist noch unklar, die Polizei ermittelt. Aber es existiere ein Video von der Kollision, sagt Adrián Pál von der ungarischen Polizei: "Auf den Aufnahmen sieht man, dass das kleine Schiff Hableány Richtung Norden fährt wie die Viking. Und als sie zwischen zwei Pfeiler der Margaretenbrücke kommen, hat die Hableány plötzlich gedreht - vor die Viking. Nach dem Zusammenstoß kenterte das Schiff und versank in ungefähr sieben Sekunden.

Das Schweizer Flusskreuzfahrtschiff Viking Sigyn.

Mihály Tóth, Pressesprecher des Schiffsbetreibers, kann sich nicht erklären, wie es zu dieser Katastrophe kommen konnte: "Diese Abendrundfahrten sind Routine. Das Schiff wurde regelmäßig gewartet und der technische Zustand war auch in Ordnung. An Deck stand alles für eine Rettung zur Verfügung. Unser Personal ist ausgebildet und die Kapitäne sind erfahrene Leute."

Der nächtliche Schiffsausflug war einer der letzten Programmpunkte der südkoreanischen Touristengruppe in Ungarn.

Großaufgebot an Rettungskräften sucht nach Überlebenden

Rupert Waldmüller, ARD Wien

30.05.2019 12:04 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 30. Mai 2019 um 11:00 Uhr.