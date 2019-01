Vor der von Russland annektierten Halbinsel Krim sind zwei Frachtschiffe in Brand geraten. Dabei kamen nach russischen Angaben mindestens neun Menschen ums Leben. Offenbar gab es einen Unfall beim Umfüllen von Treibstoff.

Zwei Frachtschiffe sind nach russischen Behördenangaben vor der Meerenge von Kertsch durch eine Explosion in Brand geraten. Mindestens neun Matrosen seien dabei ums Leben gekommen, teilte das russische Transportministerium mit. 14 Seeleute hätten gerettet werden können, mehrere weitere werden noch vermisst. Rettungskräfte seien vor Ort im Einsatz.

Der Brand sei ausgebrochen, als eines der Schiffe Treibstoff auf das andere leitete, erklärten die Behörden. Beide Schiffe fuhren unter der Flagge von Tansania, eins von ihnen war ein Gastanker. Die Seeleute stammten den Angaben nach aus der Türkei und aus Indien. Sieben andere Schiffe eilten zu Hilfe.

Streit um Zufahrtsrechte

Der Unfall habe sich vor der Südküste der Halbinsel Krim ereignet - an der Einfahrt in die Straße von Kertsch. Diese Meerenge müssen Schiffe passieren, um in das Asowsche Meer einzufahren. Dort liegen der ukrainische Hafen Mariupol und das russische Rostow am Don. Russland annektierte die ukrainische Halbinsel 2014. Deshalb ist die Lage in diesem Teil des Schwarzen Meeres gespannt.

Russische Grenzschützer hatten dort im November drei ukrainische Marineschiffe beschossen und die Besatzung wegen angeblicher Grenzverletzung verhaftet. Vor der Meerenge von Kertsch müssen Schiffe oft wochenlang auf die Durchfahrt warten. Die Ukraine beklagt, dass Schiffe, die ukrainische Häfen anlaufen wollten, von den russischen Behörden schikaniert würden.