Vor der Küste Floridas Aus einem alten Dampfer wird ein Korallenriff Stand: 20.02.2025 09:14 Uhr

Die "SS United States" ist in Philadelphia aufgebrochen, um bald im Meer versenkt zu werden. Der historische Dampfer soll vor der US-Küste zu einem künstlichen Korallenriff werden.

Der Ozeandampfer "SS United States" ist seit fast 50 Jahren ausgemustert. Doch jetzt ist das historische Schiff zu einer letzten, sehr ungewöhnlichen Reise aufgebrochen. Der Auftrag: Es soll das größte künstliche Korallenriff der Welt werden. Und dafür muss es untergehen.

Am Mittwoch legte das mehr als 300 Meter lange Schiff von der Uferpromenade des Delaware River in Philadelphia ab. Es wird in den kommenden zwei Wochen nach Alabama geschleppt, wo vorbereitende Arbeiten durchgeführt werden - beispielsweise, um schädliche Materialien zu entfernen.

Anschließend soll es vor der Golfküste Floridas versenkt werden. Laut CNN wird der endgültige Standort des Schiffs in einer Tiefe von 55 Metern liegen - 32 Kilometer von der Küste entfernt im Golf von Mexiko.

Bezirk hofft auf Millioneneinnahmen

Der Dampfer tritt seine letzte Reise mit Verspätung an: Eine Verlegung im November scheiterte an Auflagen der Küstenwache. Der zuständige Bezirk Okaloosa musste zunächst die Stabilität des Schiffes für die Reise verbessern.

In Okaloosa gibt es mehr als 500 künstliche Korallenriffe. Die "SS United States" soll das neue Vorzeigeprojekt werden - als Lebensraum für Meerestiere. Der lokale Tourismus hofft aber auch auf jährliche Millioneneinnahmen aus Tauchgeschäften, Charter-Booten und Hotels.

Versenkt werden soll das Schiff voraussichtlich erst im kommenden Jahr.

"SS United States" hält Rekord

Seine Jungfernfahrt machte die "SS United States" 1952 - und brach den damaligen transatlantischen Geschwindigkeitsrekord. Das Schiff überquerte den Atlantik in drei Tagen, 10 Stunden und 40 Minuten und übertraf damit die Zeit der "RMS Queen Mary" um 10 Stunden. Bis heute hält die "SS United States" den transatlantischen Geschwindigkeitsrekord für einen Ozeandampfer.

Sie galt einst als Leuchtturm amerikanischer Ingenieurskunst und diente auch als Militärschiff, das Tausende von Soldaten transportieren konnte. 1969 wurde sie dann außer Dienst gestellt. Private Interessenten, die sie umbauen wollten, sprangen wegen zu hoher Kosten immer wieder ab. Schließlich kaufte sie der Bezirk Okaloosa im vergangenen Jahr für sein Projekt.