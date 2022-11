Korrespondent zur Explosion in Istanbul "Es gibt natürlich sofort Spekulationen" Stand: 13.11.2022 18:32 Uhr

Noch ist unklar, wer für die Explosion in Istanbul verantwortlich ist. Laut ARD-Korrespondent Mayer-Rüth ist ein Zusammenhang mit der anstehenden Präsidentschaftswahl denkbar. Die verhängte Nachrichtensperre sei nichts Ungewöhnliches.

Die Explosion in der Istanbuler Innenstadt, bei der sechs Menschen starben und weitere 53 verletzt wurden, ereignete sich um 16.20 Uhr Ortszeit, berichtet ARD-Korrespondent Oliver Mayer-Rüth auf tagesschau24. Die Polizei habe unmittelbar nach der Explosion begonnen, den Ort weiträumig abzusperren. Die Istiklal-Straße sei wie üblich an einem Sonntagnachmittag sehr belebt gewesen. "Da schieben sich die Menschen aneinander vorbei".

Auf die Frage, was man über die Hintergründe der Tat wisse, erklärt Mayer-Rüth, dass es "natürlich sofort Spekulationen" in den Medien und den sozialen Netzwerken gegeben habe. 2016 habe es einen Anschlag in dieser Einkaufsstraße mit mehreren Toten gegeben. Dieser sei dem "Islamischen Staat" zugeschrieben worden. Zudem habe es 2016 in der Hauptstadt Ankara Anschläge gegeben, für die die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK verantwortlich gemacht wurde.

"Es gibt auch Überlegungen, dass die Gülen-Bewegung dahinterstecken könnte", so Mayer-Rüth weiter. Die türkische Regierung beschuldigt die Gülen-Bewegung, den Putschversuch 2016 angezettelt und durchgeführt zu haben. Auf der Einkaufsstraße gebe es viele Überwachungskameras, möglicherweise könne man darüber mehr über den oder die Drahtzieher des Anschlags herausbekommen, so Mayer-Rüth.

Zusammenhang mit Präsidentschaftswahl?

Die Politik habe sich noch nicht offiziell zu der Explosion geäußert, doch man könne möglicherweise einen Zusammenhang zur Präsidentschaftswahl herstellen, die in wenigen Monaten in der Türkei stattfinde. "2015 gab es auch Wahlen", so Mayer-Rüth "und da gab es im Vorfeld ebenfalls Anschläge".

Die nun von der türkischen Rundfunkbehörde Rtük vorläufig verhängte Nachrichtensperre sei nichts Ungewöhnliches in der Türkei. Die Behörden wollten Zeit haben, in Ruhe zu ermitteln. 'Wenn zu viele Medien am Anschlagsort sind, behindert das die Ermittler."