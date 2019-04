Saudi-Arabien hat 37 Menschen hingerichtet. Sie waren zuvor für schuldig befunden worden, extremistische Ideologien übernommen und terroristische Zellen gebildet zu haben. Sie hätten religiöse Konflikte provozieren wollen.

In Saudi-Arabien sind nach Angaben des Innenministeriums 37 Staatsbürger wegen Straftaten mit Terrorismus-Bezug hingerichtet worden. Das berichteten der Sender Al-Echbarija und andere staatliche Medien. Die Hingerichteten seien alle für schuldig befunden worden, sich "terroristisches, extremistisches Denken angeeignet zu haben", hieß es. Sie hätten Chaos verbreiten und religiöse Konflikte provozieren wollen.

Die Todesstrafen seien in der Hauptstadt Riad, den heiligen Städten Mekka und Medina, in der Provinz Kassim sowie in der Ost-Provinz vollstreckt worden, teilte das Innenministerium in einer von der amtlichen Nachrichtenagentur SPA veröffentlichten Erklärung mit. Die Exekutierten hätten aus verschiedenen Landesteilen gestammt.

Der Al-Safah-Platz in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad erlangte traurige Berühmtheit, weil er für öffentliche Hinrichtungen genutzt wird.

Köpfen die häufigste Hinrichtungsmethode

Laut Nachrichtenagentur AFP wurde einer der Verurteilten gekreuzigt. Das ist eine Hinrichtungsart, die nur für besonders schwere Verbrechen vorgesehen ist. Die Nachrichtenagentur AP berichtete, alle Verurteilten seien enthauptet worden. Das Köpfen mit einem Säbel ist die häufigste Hinrichtungsmethode in Saudi-Arabien. Eine Leiche sei darüber hinaus mehrere Stunden lang öffentlich auf einem Pfahl zur Schau gestellt worden. Beide Agenturen beriefen sich auf Angaben aus dem Innenministerium.

Dass Hingerichtete öffentlich zur Schau gestellt werden, kommt in Saudi-Arabien zwar immer wieder vor, ist aber nicht ganz üblich. Menschenrechtler kritisieren ein solches Vorgehen. Die Regierung sieht darin hingegen eine effektive Abschreckung.

IS reklamierte zuvor Angriff in Al-Sulfi für sich

Offenbar stehen die Exekutionen in Zusammenhang mit einem Anschlag in Saudi-Arabien. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" hatte gestern mitgeteilt, sie sei für einen Angriff auf ein Gebäude der Sicherheitskräfte in der saudischen Stadt Al-Sulfi am Sonntag verantwortlich. Dabei waren alle vier Angreifer getötet und drei Sicherheitsleute verletzt worden.

Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Amnesty International wurden 2018 in Saudi-Arabien 149 Menschen hingerichtet. Das ist ist die zweithöchste Anzahl nach dem Iran mit 253 Hinrichtungen.