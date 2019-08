Frauen haben in Saudi-Arabien bei Weitem nicht die gleichen Rechte wie Männer. Bislang mussten sie etwa für eigene Reisen stets die Erlaubnis eines Mannes einholen. Doch das soll sich nun ändern.

Frauen in Saudi-Arabien können in Zukunft selbst über ihre Reisen entscheiden. König Salman und sein Kabinett genehmigten Gesetzesänderungen, die es allen Staatsbürgern ab 21 Jahren erlauben, einen Reisepass zu beantragen und frei zu reisen. Damit wird eine lange bestehende und kontrovers diskutierte Politik der Vormundschaft beendet.

Weitere Änderungen erlauben es Frauen, eine Hochzeit, Scheidung oder die Geburt eines Kindes einzutragen. Frauen dürfen nun auch offizielle Familiendokumente ausgestellt werden. Die Dekrete wurden in der offiziellen wöchentlichen Zeitung des Königreichs veröffentlicht.

Bislang Zustimmung von Männern nötig

In dem erzkonservativen Königreich benötigten Frauen bislang für Reisen, ein Studium oder die Ausübung bestimmter Berufe die Zustimmung ihres Mannes, Vaters, Bruders oder eines anderen männlichen Verwandten. Dieses Vormundschaftssystem sorgt dafür, dass Frauen ihr ganzes Leben lang den rechtlichen Status einer Minderjährigen haben. International wird das scharf kritisiert, auch in Saudi-Arabien selbst regt sich zunehmend Widerstand.

Erst seit gut einem Jahr dürfen Frauen in Saudi-Arabien Fußballspiele im Stadion gucken.

Kritiker sprechen von kosmetischen Reformen

In den vergangenen Jahren begann Saudi-Arabien unter Kronprinz Mohammed bin Salman aber damit, die sehr strikten Regeln für Frauen zu lockern. So dürfen Frauen seit Juni 2018 Auto fahren - ein besonders symbolträchtiger Schritt, denn bis dahin war Saudi-Arabien das einzige Land der Welt, in dem Frauen nicht selbst fahren durften. Frauen wurde auch erlaubt, Fußballspielen beizuwohnen und Berufe zu ergreifen, die bis dahin Männern vorbehalten waren.

Diese Liberalisierung hat zwar das Leben vieler Frauen verbessert. Von einer Gleichberechtigung der Geschlechter ist das muslimische Land aber noch weit entfernt. Kritiker sprechen von lediglich kosmetischen Reformen und fordern, das Vormundschaftssystem komplett abzuschaffen.