Kanarische Inseln Sandsturm legt Flugverkehr lahm

Auf den Kanarischen Inseln ist der Flugbetrieb komplett eingestellt worden. Grund ist ein Sandsturm mit heftigen Sturmböen von mehr als 160 Kilometern pro Stunde. In den Flughäfen der Inseln sitzen Touristen fest.

Von Marc Dugge, ARD-Studio Madrid

Auf den Kanarischen Inseln sind wegen eines Sandsturms erneut Flughäfen geschlossen worden. Laut dem Flughafenbetreiber AENA soll das Start- und Landeverbot vorerst bis 20 Uhr gelten. Flüge auf die Kanaren werden teils ins benachbarte Marokko umgeleitet. Im Flughafen von Gran Canaria harren viele Touristen teils schon seit gestern aus.

Gestrandete Touristen an den Flughäfen

Wegen des Sandsturms wurde schon am Samstagabend zeitweise der Flugverkehr eingestellt. Viele Touristen mussten die Nacht in der Abflughalle verbringen und auf den Sitzbänken übernachten. Einige berichteten, dass sie heute schon in die Maschine nach Deutschland einsteigen konnten - sie dann aber wieder verlassen mussten, weil der Flughafen erneut geschlossen wurde. Auf Fuerteventura und Lanzarote wurden Abflüge mittlerweile zugelassen, sie bleiben aber für Landungen vorerst gesperrt.

Ein Sandsturm aus der Sahara hat am Wochenende den Flugverkehr auf den Kanarischen Inseln lahmgelegt. In der Luft hing feiner Wüstensand, der von starkem Wind auf die Kanaren vor der Küste Marokkos geblasen wurde.

Feiner Sand aus der Sahara

Der Sandsturm "Calima" ist auf den Kanaren kein ungewöhnliches Phänomen: Starke Winde fegen feinen Sand von der Sahara auf die spanischen Atlantikinseln. In diesen Tagen fällt er allerdings ungewöhnlich heftig aus.

Am morgigen Montag werden wegen des Sandsturms die Schulen auf den Kanaren geschlossen bleiben. Grund dafür sind die schlechten Sichtverhältnisse, die jede Autofahrt zum Risiko machen. Der Wind erschwert außerdem die Arbeit der Feuerwehr. Sie versucht, einen Waldbrand zu löschen, der im Westen von Gran Canaria ausgebrochen ist. Dort stehen rund 300 Hektar Wald in Flammen, Dutzende Bewohner der Gegend mussten ihre Häuser verlassen.

