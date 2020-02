Der linke Senator Bernie Sanders hat Hochrechnungen zufolge die Vorwahl der US-Demokraten im Bundesstaat New Hampshire gewonnen. Der moderate Ex-Bürgermeister Buttigieg wurde Zweiter, Ex-Vizepräsident Biden nur Fünfter.

Der linksgerichtete Senator Bernie Sanders hat laut US-Sendern die Präsidentschaftsvorwahl der oppositionellen Demokraten im Bundesstaat New Hampshire gewonnen. Dies ergaben Hochrechnungen der Sender auf der Basis der Auszählung von fast 90 Prozent der Stimmen.

Sanders lag in diesen Auszählungsergebnissen bei 26 Prozent, gefolgt von den moderat-pragmatischen Bewerbern Pete Buttigieg (24,3 Prozent) und Amy Klobuchar (19,9 Prozent). Weit abgeschlagen folgten die Senatorin Elizabeth Warren und der frühere Vizepräsident Joe Biden, die bei den Delegiertenstimmen leer ausgehen dürften.

"Dieser Sieg ist der Anfang vom Ende für Donald Trump", sagte Sanders am Abend (Ortszeit) vor Anhängern. Es gehe darum Trump - "den gefährlichsten Präsidenten der jüngeren Geschichte" - bei der Wahl im November zu besiegen, sagte Sanders. Er werde sich für eine bessere Gesundheitsversorgung, höheren Steuern für Reiche, strengere Waffengesetze und den Kampf gegen den Klimawandel einsetzen, versprach der 78-Jährige.

Bewerberfeld dünnt sich aus

Noch während der Auszählung im Neuenglandstaat dünnte sich das Feld der demokratischen Bewerber ums Weiße Haus weiter aus: Unternehmer Andrew Yang und der gemäßigte Senator Michael Bennet verkündeten ihren Ausstieg aus dem Rennen.

Vorwahlen in New Hampshire: Wie wählt die Generation Z?

tagesthemen 22:15 Uhr, 11.02.2020, Jan Philipp Burgard, ARD Washington zzt. Hampshire





Die Vorwahl fand acht Tage nach den sogenannten Caucuses - Wahlversammlungen - der Demokraten in Iowa statt, die im Chaos versunken waren. Ein technischer Fehler in einer Wahl-App hatte in dem Staat im Mittleren Westen die Übermittlung von Daten behindert. Erst am Sonntag gaben die Demokraten in Iowa bekannt, dass Buttigieg mit einem knappen Vorsprung von zwei Delegierten vor Sanders gelandet war.

Buttigieg avanciert zum Favoriten der Mitte

In New Hampshire schien die Sache diesmal klarer zu sein. Für den selbst erklärten demokratischen Sozialisten Sanders galt die Vorwahl in dem Neuenglandstaat als Chance, seine Dominanz im linken Flügel der Partei auszubauen. Eine Wiederholung seiner starken Resultate in Iowa könnte zugleich seiner ebenfalls progressiven Rivalin Warren zusetzen, die nun einer Schlappe in jenem Staat entgegenblickte, der an ihren Heimatstaat Massachusetts grenzt.

Nach seinem Überraschungserfolg in Iowa schickt sich der 38 Jahre alte Buttigieg nun an, Favorit der moderaten Kräfte seiner Partei zu werden. Aber auch Senatorin Klobuchar buhlt um Wähler in der Mitte und steuerte in New Hampshire auf einen Achtungserfolg zu. Völlig enttäuschend verlief der Wahlabend hingegen für Biden, der im Vorfeld selbst vorausgesagt hatte, dass er in New Hampshire "einen Schlag abbekommen" würde. Schon in Iowa hatte es für den früheren Umfragespitzenreiter nur für einen vierten Platz gereicht. Am Dienstag hielt sich Biden schon nicht mehr in New Hampshire auf, sondern in South Carolina, wo er bei der Vorwahl am Monatsende auf ein starkes Abschneiden hofft. In South Carolina hat Biden großen Rückhalt bei schwarzen Wählern.

Trump gewinnt Vorwahl der Republikaner

Die Vorwahl der Republikaner in New Hampshire entschied Präsident Donald Trump mangels ernstzunehmender Konkurrenz mühelos für sich. Gegenkandidat Bill Weld, Ex-Gouverneur von Massachusetts, hatte keine Chance gegen den Amtsinhaber.

Vor vier Jahren hatte New Hampshire Trump zu seinem ersten Vorwahlsieg verholfen, bei der Hauptwahl verlor er den Staat dann aber knapp an seine damalige demokratische Rivalin Hillary Clinton. Beobachtern zufolge gehört New Hampshire zu jenen Staaten, die bei der diesjährigen Präsidentschaftswahl mit hoher Wahrscheinlichkeit dem Trump-Lager zufallen könnten.