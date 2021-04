Russisches Gericht Arbeitsverbot für Nawalny-Organisationen

Ein Moskauer Gericht hat die Arbeit der Nawalny-Organisationen vorerst lahmgelegt. Das Verbot betrifft vor allem die Anti-Korruptionsstiftung FBK. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Extremismus vor.

Ein russisches Gericht hat eine Tätigkeitssperre für die Organisationen des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny angeordnet. "Die Aktivitäten des Nawalny-Büros und der Anti-Korruptionsstiftung FBK wurden mit sofortiger Wirkung ausgesetzt", schrieb FBK-Direktor Iwan Schdanow im Onlinedienst Twitter.

Das Gericht sei damit einem Antrag der russischen Staatsanwaltschaft gefolgt, die in einer weiteren Entscheidung die Nawalny-Organisationen als "extremistisch" einstufen und damit komplett verbieten lassen will. Das Verbot gelte, bis eine Entscheidung getroffen sei.

"Ziel ist der Umsturz"

Die Moskauer Staatsanwaltschaft will die Organisationen des Kreml-Kritikers, darunter seine Anti-Korruptions-Stiftung und seine Regionalstäbe, dauerhaft verbieten lassen. Die Bewegung, so die Ankläger, "destabilisiert die gesellschaftlich-politische Lage im Land".

Sie rufe zur "extremistischen Tätigkeit" auf. Auch würde sie zu Massenunruhen anstacheln, und dabei versuchen, auch Minderjährige in gesetzeswidrige Handlungen zu verwickeln.

Beschuldigt werden die Organisationen, "im Auftrag verschiedener ausländischer Zentren, die destruktive Handlungen gegen Russland ausführen", zu handeln. Das angebliche Ziel: eine Revolution, um den Machtapparat des Kreml-Chefs Wladimir Putin zu stürzen.

Nawalnys Stiftung FBK deckte in den vergangenen Jahren immer wieder Fälle von Korruption auf. Zuletzt machte sie im Januar Schlagzeilen mit einem Bericht über ein riesiges Luxus-Anwesen am Schwarzen Meer, das Putin gehören soll.

Konten werden wohl eingefroren

Nawalnys enger Vertrauter Leonid Wolkow sagte am Wochenende in einem Interview des Internetportals Znak.com, die Behörden würden die Konten einfrieren, die Räumlichkeiten versiegeln "und unsere Offline-Arbeit in Russland insgesamt unmöglich machen".

Womöglich sei eine Pause nötig, sagte Wolkow, um zu sehen, wie die Oppositionsarbeit künftig noch aussehen könne. Es werde "fieberhaft" an der Umorganisation gearbeitet. Ungeachtet dessen solle der Kampf um die Freilassung Nawalnys weitergehen. Wolkow bezeichnete es als Erfolg des politischen Drucks, dass Nawalny nun in Haft von zivilen Ärzten untersucht worden sei. Im September stehen in Russland Parlamentswahlen an.