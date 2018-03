Wie erwartet zeichnet sich bei der Präsidentschaftswahl in Russland ein deutlicher Sieg von Amtsinhaber Putin mit mehr als 70 Prozent ab. Wahlbeobachter sprachen jedoch von zahlreichen Unregelmäßigkeiten.

Russlands Präsident Wladimir Putin ist ersten Hochrechnungen zufolge klarer Sieger der Präsidentschaftswahl. Auf ihn entfielen nach Auszählung von mehr als einem Viertel der Stimmen knapp 73,1 Prozent, wie die Zentrale Wahlkommission meldete.

Der von der Kommunistischen Partei aufgestellte Politiker Pawel Grudinin kam demnach auf 14,9 Prozent, der Nationalist Wladimir Schirinowski auf 6,7 und die unabhängige Kandidatin Xenia Sobtschak auf 1,3 Prozent. Der Oppositionspolitiker Alexej Nawalny hatte nicht zur Wahl antreten dürfen.

Laut Nachwahlbefragung lag die Wahlbeteiligung bei knapp 64 Prozent. Das wären sechs Prozent weniger, als im Vorfeld als Ziel anvisiert worden war.

Zahlreiche Unregelmäßigkeiten

Oppositionelle Politiker und die Wahlbeobachtergruppe Golos hatten mehr als 2400 Verstöße gezählt, darunter mehrfach abgegebene Stimmen und die Behinderung von Wahlbeobachtern. Wähler waren demnach auch massiv unter Druck gesetzt worden, um an der Wahl teilzunehmen.

Auch die Wahlkommission wies auf mutmaßliche Manipulationen hin. Sie stellte Bilder einer Überwachungskamera in einem Wahllokal nahe Moskau zur Verfügung, die offenbar zeigen, wie Wahlhelfer gefälschte Stimmzettel in eine Urne stopfen. Nawalny hatte die Wahl bereits im Vorfeld als Farce bezeichnet und zum Boykott aufgerufen.

Putin kann dem Ergebnis zufolge nach 18 Jahren an der Staatsspitzen weitere sechs Jahre das Land führen. Noch am Abend wurde eine Siegesfeier in der Nähe des Kremls erwartet.

Erstmals durften auch die Bewohner der 2014 annektierten ukrainischen Halbinsel Krim den russischen Präsidenten wählen.