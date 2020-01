Russlands neue Regierung steht

Mit seiner ersten Sitzung hat das russische Kabinett die Arbeit aufgenommen: Acht neue Minister umfasst die Regierung. Gewechselt wurde vor allem auf den Posten, die für soziale Schwachstellen in der Gesellschaft stehen.

Von Christina Nagel, ARD-Studio Moskau

Hochbetrieb am Abend vor dem Weißen Haus in Moskau. Dunkle Limousinen, Blaulicht, viel Polizei - mitten im dichten Feierabendverkehr. Wenig später ist klar warum: Die neue Regierung steht.

Präsident Wladimir Putin ist gekommen, um das Kabinett unter dem erst vor wenigen Tagen zum neuen Premierminister gekürten Michail Mischustin zu begrüßen. Er spricht von Herausforderungen und Prüfungen - und wünscht Erfolg: "An ihrem Erfolg sind nicht nur Sie selbst und wir, die wir uns hier im Saal befinden, interessiert, sondern das ganze Land ist daran interessiert."

Am Tisch sitzen zahlreiche neue Gesichter: Acht Ministerposten wurden neu besetzt. Viele Stellvertreter des Premierministers wurden ausgetauscht. "Es ist uns gelungen, eine ausgewogene Regierung aufzustellen. Es gibt ausreichend Leute, die in der früheren Regierung gearbeitet haben und trotzdem gibt es gleichzeitig eine Erneuerung", lobt Putin.

Geblieben sind bewährte Regierungsmitglieder wie Außenminister Sergej Lawrow, Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Finanzminister Anton Siluanow. Neu besetzt wurde dagegen das Amt des Ersten Stellvertretenden Premierministers, das nun Putins bisheriger Wirtschaftsberater Andrej Belousow übernimmt.

Auch Wirtschaftsminister Maxim Oreschkin muss gehen. An seine Stelle tritt der bisherige Gouverneur von Perm, Maxim Reschetnikow, der zur Garde der jungen, erfolgreichen Technokraten gehört.

Die Neubesetzungen unterstreichen das erklärte Ziel von Premier Mischustin, als erstes die Wirtschaft anzukurbeln, um so die Voraussetzung für die Lösung der sozialen Probleme im Land zu schaffen:

"Wir müssen so schnell wie möglich die Aufgaben angehen, die der Präsident in seiner Rede zur Lage der Nation aufgelistet hat. Es geht um die Demographie, die Unterstützung von Familien mit Kindern, um höhere Löhne, Sozialleistungen, um ein hochwertiges Gesundheitswesen, um Bildung - um alles, was die Lebensqualität unserer Bürger erhöht."