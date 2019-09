In Russland und der Ukraine ist offenbar der von beiden Präsidenten angekündigte "großangelegte Gefangenenaustausch" gestartet. Medien berichteten von Bussen, die aus Gefängnissen zu Flughäfen in Moskau und Kiew rollten.

Russland und die Ukraine haben offenbar den vor wenigen Tagen angekündigten Gefangenenaustausch gestartet. Wie russische Medien berichteten, hätten mehrere Busse das Moskauer Lefortowo-Gefängnis verlassen und seien wenig später auf dem Wnukowo-Flughafen angekommen. Gleichzeitig seien Busse mit russischen Gefangenen auf dem Kiewer Flughafen eingetroffen, berichtete das ukrainische Fernsehen.

Moskau und Kiew hatten auf Initiative des neuen ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj seit Ende Juli über den Austausch von Gefangenen zur Entspannung der beiderseitigen Beziehungen verhandelt. Am Donnerstag hatte Russlands Staatschef Wladimir Putin sich erstmals öffentlich direkt zu dem Gefangenenaustausch geäußert. Die Verhandlungen darüber stünden kurz vor dem Abschluss, sagte er. Geplant sei ein großangelegter Gefangenenaustausch, der "einen großer Schritt hin zur Normalisierung" der russischen Beziehungen mit der Ukraine bedeute.

Senzow offenbar Teil des Austauschs

Die Beziehungen zwischen Moskau und Kiew sind seit Russlands Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim 2014 äußerst angespannt. Russischen und ukrainischen Medien zufolge verhandelten beide Seiten seit Wochen über den Austausch von jeweils 35 Gefangenen. Freikommen sollten unter anderem der seit mehr als fünf Jahren inhaftierte ukrainische Regisseur Oleg Senzow sowie 24 Seeleute, die seit November in russischer Haft sind. "Meinen Informationen zufolge wurden sie in einen Bus gesetzt. Alle 24", sagte der Leiter ihres Anwaltteams, Nikolai Polosow. Es werde erwartet, dass sie "in den kommenden Stunden" in der Ukraine eintreffen.

In Verbindung mit dem geplanten Gefangenenaustausch könnte auch die überraschende Freilassung eines ehemaligen Kämpfers aus dem Separatistengebiet Donbass stehen. Ein Gericht in Kiew ließ den 58-jährigen Wladimir Zemach am Donnerstag frei. Der Ex-Kommandeur einer Luftabwehreinheit der prorussischen Rebellen soll ein Schlüsselzeuge sein für den Abschuss des Passagierflugzeugs MH17 im Juli 2014 im Gebiet Donbass. Damals kamen alle 298 Insassen ums Leben.