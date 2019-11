Ein Jahr lang stritten Moskau und Kiew über drei ukrainische Kriegsschiffe, die in der Nähe der Krim von Russland festgesetzt worden waren. Nun sind sie unterwegs zurück in die Ukraine.

Von Martha Wilczynski, ARD-Studio Moskau

Nur mit wenigen Minuten Abstand bestätigten beide Seiten, dass die Übergabe der drei Marineschiffe erfolgreich war. Sie werden mit Schleppern in den Hafen von Odessa gebracht.

Vor einem Jahr hatte die russische Küstenwache die drei ukrainischen Marineschiffe samt ihrer 24-köpfigen Besatzung in der Meerenge von Kertsch festgesetzt - unweit der durch Russland annektierten Halbinsel Krim. Die russische Seite warf den Ukrainern eine Grenzverletzung vor. Der Vorfall hatte zu einer deutlichen Verschärfung im Ton zwischen Russland und Ukraine geführt.

Signale des besseren Willens

Die Rückgabe der Schiffe erfolgt nun in einer Zeit, in der sich beide Seiten bemühen, positive Signale zu senden. Der Truppenabzug im Osten der Ukraine schreitet voran. Erst am Freitag wurde der Termin für das lange vorbereitete Normandie-Treffen bekannt gegeben. Am 9. Dezember werden sich die Präsidenten Russlands und der Ukraine unter Vermittlung Deutschlands und Frankreichs in Paris treffen.

Die ukrainischen Seeleute, die seit dem Vorfall Ende 2018 in Russland festgehalten wurden, sind schon im September im Rahmen eines Gefangenenaustauschs zwischen Russland und der Ukraine freigelassen worden. Es war der erste Austausch von Gefangenen zwischen beiden Staaten seit Jahren. Er galt als deutliches Zeichen für die beidseitigen Bemühungen, wieder Bewegung in den Minsker Friedensprozess zu bringen.

Dennoch meldete das russische Außenministerium, dass die heutige Rückgabe der Marineschiffe nichts an der Tatsache ändere, dass Russland weiter gegen die ukrainische Seite wegen der Grenzverletzung ermitteln werde.