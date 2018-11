Die USA haben der russischen Regierung im Krim-Konflikt schwere Vorwürfe gemacht. UN-Botschafterin Haley sprach von "illegalen Handlungen". In der Ukraine soll ab Mittwoch vorübergehend das Kriegsrecht gelten.

Die USA haben Russland rechtswidriges Verhalten gegen ukrainische Schiffe nahe der Krim vorgeworfen. Russland müsse dieses Vorgehen sofort beenden, sagte die Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates in New York. Sie legte Russland "illegale Handlungen" beim Vorgehen gegen ukrainische Marineschiffe in der Meerenge von Kertsch zur Last.

Der Zwischenfall im Asowschen Meer sei eine "skandalöse Verletzung" der ukrainischen Souveränität, so Haley. Die wiederholten "gesetzlosen Handlungen" Russlands machten es unmöglich für US-Präsident Donald Trump, eine normale Beziehung zu Moskau aufzubauen, sagte sie.

Militärischer Vorfall verschärft Krim-Konflikt

Europäische Staaten fordern Deeskalation

Die stellvertretende Vertreterin Frankreichs, Anne Gueguen, verlangte die Freigabe der von Russland aufgebrachten ukrainischen Schiffe und Seeleute. Die Vorgänge vom Sonntag zeigten, wie notwendig eine Deeskalation der Lage sei.

Frankreich bekam Unterstützung von Deutschland und sechs weiteren europäische Länder. Gemeinsam mit Großbritannien, Polen, den Niederlanden, Schweden, Belgien und Italien veröffentlichten die Länder eine entsprechende Mitteilung. Darin riefen sie zur Zurückhaltung und Deeskalation auf und betonten ihre Anerkennung der territorialen Integrität der Ukraine.

Sechs ukrainische Seeleute verletzt

Die Ukraine wirft Russland vor, zwei ihrer Schiffe in der Meerenge von Kertsch beschossen und samt eines Schleppers gekapert zu haben. Sechs Seeleute seien verletzt worden. Zuvor habe Russland die Meerenge mit einem Tanker blockiert und die ukrainische Ostküste so vom Schwarzen Meer abgeschnitten.

Die Meerenge von Kertsch und das Asowsche Meer werden in einem Abkommen von 2003 - also lange vor der Krimannexion 2014 - als gemeinsame Territorialgewässer definiert.

Russland präsentiert sich als Opfer

Russland scheiterte im UN-Sicherheitsrat mit dem Versuch, eine Debatte über die "Verletzung russischer Grenzen" durch die Ukraine anzusetzen. In dem 15-Länder-Gremium fand der Vorstoß lediglich die Unterstützung Chinas, Boliviens und Kasachstans.

Russland präsentierte sich in New York als Opfer einer ukrainischen Provokation. Die ukrainischen Schiffe seien illegal in russische Gewässer eingedrungen, sagte der stellvertretende Vertreter Russlands bei den UN, Dmitri Poljanskij. Dem Westen warf er "antirussisches Verhalten" und das "Schüren von Hass" auf Russland vor. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko brauche vor den Wahlen Ende März einen Krieg, um seine Zustimmungsraten zu verbessern, so Poljanskij. Auch Russlands Außenminister Sergej Lawrow sprach von einer geplanten Provokation, die von Poroschenko selbst angeordnet worden sei.

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko bezeichnete Russlands Vorgehen als lang vorbereiteten Provokation.

Poroschenko verhängt Kriegsrecht Parlament stimmt zu

Poroschenko verhängte am Nachmittag das Kriegsrecht in der Ukraine. In einer Fernsehansprache sagte der Staatschef, dass der Schritt wegen einer lang vorbereiteten Provokation Russlands in der Meerenge von Kertsch notwendig sei. Der Zustand des Kriegsrechts solle ab Mittwochmorgen um 9 Uhr für 30 Tage gelten. Am Abend stimmte das ukrainische Parlament dem Dekret Poroschenkos zu. Für die Vorlage stimmten 276 Abgeordnete. Mindestens 226 Ja-Stimmen waren zur Annahme nötig.

Der ukrainische Präsident sicherte er zu, dass die Bürgerrechte nicht eingeschränkt und die für 2019 geplanten Präsidentenwahlen nicht verschoben würden. Umfragen deuten auf eine Niederlage Poroschenkos bei der Wahl hin.

"Kriegsrecht heißt nicht, den Krieg zu erklären", sagte Poroschenko im Parlament. "Es wird mit dem einzigen Zweck eingeführt, die Verteidigung der Ukraine im Licht der zunehmende Aggression von Russland zu stärken".

Stoltenberg fordert Freilassung ukrainischer Soldaten

Auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte der Ukraine Unterstützung zu. Er forderte, die festgesetzten ukrainischen Soldaten und Schiffe "unverzüglich" freizugeben. "Es gibt keine Rechtfertigung für den Einsatz militärischer Gewalt gegen ukrainische Schiffe und ukrainisches Marinepersonal."

Der Führung in Moskau warf Stoltenberg vor, die Lage zu eskalieren. "Russland muss begreifen, dass seine Aktionen Folgen haben", sagte er, ohne zu erklären, welche Konsequenzen das sein werden. Stoltenberg verwies aber auf die Militärrüstungen der NATO in Osteuropa seit der Annexion der Krim durch Russland.

UN-Dringlichkeitssitzung zur Ukraine-Krise

Georg Schwarte, ARD New York

