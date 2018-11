Russland und Ukraine Neue Provokationen im Schwarzen Meer

Gegenseitige Vorwürfe im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine: Ein russisches Schiff blockiert die Meerenge von Kertsch im Schwarzen Meer. Zuvor soll ein Schiff der russischen Küstenwache einen ukrainischen Schlepper gerammt haben.

Zwischen Russland und der Ukraine sorgen Zwischenfälle im Schwarzen Meer für neue Verstimmungen. Russland hat die Meerenge von Kertsch blockiert, womit die ostukrainische Küste vom Schwarzen Meer abgeschnitten ist. Ein Tanker sperrte die Meerenge, Dutzende Frachschiffe können dadurch nicht weiterfahren.

Nach ukrainischen Angaben hatte zuvor ein Schiff der russischen Küstenwache einen Schlepper der ukrainischen Marine gerammt, der mit zwei ukrainischen Militärschiffen die Meerenge vom Schwarzen Meer zum Asowschen Meer durchqueren wollten. Russland sei vorab über die geplante Reise informiert worden, hieß es in der ukrainischen Mitteilung.

Russische Hoheitsgewässer ohne Erlaubnis durchfahren?

Nach Darstellung der russischen Küstenwache durchfuhren die ukrainischen Marineschiffe ohne Erlaubnis russische Hoheitsgewässer. Der russische Geheimdienst FSB beschuldigte die ukrainische Marine, Russland provoziert zu haben. Deren Ziel sei, "eine Konfliktsituation in der Region zu schaffen", verlautete russischen Nachrichtenagenturen zufolge vom FSB.

Das Asowsche Meer nordöstlich der Halbinsel Krim entwickelt sich seit Monaten zu einem weiteren Schauplatz des Konflikts der Nachbarländer. Das Verhältnis ist wegen der 2014 von Russland annektierten Krim und der Ostukraine, wo Moskau aus westlicher Sicht die prorussischen Separatisten militärisch unterstützt, zerrüttet.

Die Regierung in Kiew hatte angekündigt, die Präsenz der Marine im Asowschen Meer zu erhöhen. In den vergangenen Monaten hatten beide Seiten Fischkutter in dem Meer festgesetzt und beschlagnahmt.