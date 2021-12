Wagner-Gruppe EU sanktioniert russische Söldner Stand: 13.12.2021 16:09 Uhr

Die EU belegt die russische Söldnertruppe Wagner mit Sanktionen. Das Unternehmen war in Konfliktgebieten wie der Ukraine, Syrien und Mali im Einsatz. Die EU wirft ihm Menschenrechtsverletzungen vor.

Die Außenminister der Europäischen Union haben bei ihrem Treffen in Brüssel Verantwortliche rund um die russische Söldnertruppe Wagner auf eine Sanktionsliste gesetzt.

Die EU wirft der ihr "schwere Menschenrechtsverstöße" wie Folter und gezielte Tötungen in Konflikgebieten vor. "Wagner ist eine militärische Privatgesellschaft, die eingesetzt wird, um die Sicherheit in Europa und Drittländern in seiner Nachbarschaft zu untergraben, vor allem in Afrika", sagte ein EU-Diplomat zur Nachrichtenagentur AFP.

Das Vermögen der Betroffenen in der EU werde eingefroren, die Beteiligten würden mit Einreisesperren belegt. Der Beschluss tritt in Kraft, sobald die Liste im EU-Amtsblatt veröffentlicht wird. Das wird noch für heute erwartet.

"Russlands Schattenarmee" in vielen Staaten

Bei Wagner handelt es sich um eine russisches Unternehmen, das Söldner unter anderem in der Ukraine, Syrien, Libyen und in der Zentralafrikanischen Republik eingesetzt haben soll, wie es in Brüssel heißt. Dabei soll es auch zu gravierenden Menschenrechtsverstößen gekommen sein. Moskau bestreitet jegliche offizielle Verbindung zu den Einheiten, die auch als "Russlands Schattenarmee" bezeichnet werden.

Mit Sanktionen wurden drei weitere Unternehmen belegt. Sie sollen an der Öl- und Gasförderung in Syrien beteiligt gewesen sein. Zudem setzte die EU Dimitri Utkin, einen ehemaligen Offizier des russischen Militärgeheimdienstes, auf die schwarze Liste. Er sei der Gründer der Wagner-Gruppe und verantwortlich für die "Koordinierung und Planung von Operationen für den Einsatz von Söldnern der Wagner-Gruppe in der Ukraine".

Warnungen vor Einsatz in Mali

Frankreich sieht Beweise für einen zukünftigen Einsatz der russischen Söldner in Mali. Es gebe Gespräche der Militärmachthaber in Mali mit der Wagner-Truppe über die Entsendung von Paramilitärs, um die malischen Streitkräfte auszubilden. Frankreich hatte deshalb einen Abzug seiner Truppen angedroht.

Auch die Bundeswehr ist in Mali an zwei internationalen Einsätzen der EU und der UN mit insgesamt bis zu 1700 Soldatinnen und Soldaten beteiligt. Die Einsätze gelten als die derzeit gefährlichsten der Bundeswehr.