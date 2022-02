TV-Ansprache zur Ostukraine Putin erkennt Separatisten-"Republiken" an Stand: 21.02.2022 21:05 Uhr

Der russische Präsident Putin hat die Separatisten-"Republiken" in der Ostukraine als unabhängig anerkannt. Er unterzeichnete ein entsprechendes Dekret, wie das Staatsfernsehen zeigte. Die EU hatte für den Fall Sanktionen angedroht.

Angekündigt war der Schritt bereits - nun hat der russische Präsident Wladimir Putin die beiden Separatistengebiete Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine als unabhängige "Volksrepubliken" anerkannt. Das Staatsfernsehen zeigte, wie der Kremlchef nach einem Antrag der Separatisten ein entsprechendes Dekret unterzeichnete. Er sei zuversichtlich, dass die russische Bevölkerung seine Entscheidung unterstütze, sagte Putin.

In seiner Ansprache bezeichnete er die Ukraine als eine US-Kolonie mit einer Marionetten-Regierung. Die USA und die NATO hätten die Ukraine unverhohlen zu einem Kriegsschauplatz gemacht, so Putin. Dort stationierte US-Drohnen würden ständig Russland ausspionieren. Ein NATO-Beitritt der Ukraine sei eine direkte Bedrohung der russischen Sicherheit. Die NATO habe die Bedenken Russlands komplett ignoriert.

Putin stellt Staatlichkeit der Ukraine infrage

Zudem stellte Putin die Staatlichkeit der Ukraine als Ganzes infrage. Der Kremlchef bezeichnete sie als einen durch Russland unter dem kommunistischen Revolutionsführer Lenin geschaffenen Staat. Die Denkmäler Lenins seien dort zerstört worden als Zeichen der "Dekommunisierung", sagte er mit Blick auf die Abschaffung der Überreste des Kommunismus. "Wir sind bereit, der Ukraine zu zeigen, was eine echte Dekommunisierung ist."

Die Ukraine habe nie eine "echte Staatlichkeit" gehabt, sondern vielmehr Modelle kopiert, sagte Putin. Dort hätten heute Radikale und Nationalisten das Sagen - unter den Kuratoren des Westens, die das Land in die Sackgasse geführt hätten. Korruption und Machtkämpfe von Oligarchen würden verhindern, dass es den Menschen in der Ex-Sowjetrepublik besser gehe.

EU droht mit Sanktionen

Die EU hatte Russland zuvor für den Fall einer Anerkennung der Separatistengebiete mit Sanktionen gedroht. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte, in diesem Fall werde er Strafmaßnahmen gegen Russland "auf den Tisch legen". Darüber müssten dann die EU-Staaten entscheiden. "Wir rufen Präsident Putin auf, das internationale Recht und die Minsker Abkommen zu respektieren und nicht die Unabhängigkeit der Bezirke Luhansk und Donezk anzuerkennen", sagte Borrell.

Die EU hat nach Angaben von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bereits umfassende Wirtschafts- und Finanzsanktionen vorbereitet. Sie sollen in enger Absprache mit den USA und anderen westlichen Partnern ausgelöst werden.

Scholz hatte zu Deeskalation aufgerufen

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte Putin noch am Nachmittag in einem Telefonat vor dem Schritt gewarnt, die "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk anzuerkennen. Dieser werde "im krassen Widerspruch" zu den Minsker Abkommen zur friedlichen Beilegung des Konflikts in der Ostukraine stehen und wäre ein "einseitiger Bruch" dieser Vereinbarungen seitens Russlands, sagte ein Sprecher.

Scholz rief Putin erneut zur Deeskalation und zum Rückzug der zusammengezogenen Kräfte von der Grenze zur Ukraine auf. Er unterstrich, dass es nun insbesondere im Osten der Ukraine gelte, den Waffenstillstand einzuhalten und Zeichen der Entspannung zu setzen.

Die Separatistenführer in Donezk und Luhansk hatten in einer im russischen Fernsehen übertragenen Videobotschaft um Anerkennung und außerdem um eine Zusammenarbeit mit Moskau "im Bereich der Verteidigung" gebeten. Auch das russische Unterhaus forderte die Anerkennung.