Proteste gegen Ukraine-Krieg Mehr als 1100 Festnahmen in Russland Stand: 06.03.2022 13:09 Uhr

Menschenrechtler melden immer mehr Festnahmen bei Protesten in Russland gegen den Krieg. Bei Demonstrationen im ganzen Land habe es mehr als 1100 Festnahmen gegeben.

Die russischen Behörden sollen nach Anti-Kriegs-Protesten inzwischen 1100 Menschen festgenommen haben. Das melden Beobachter der russischen Menschenrechtsorganisation OVD-Info. Demnach habe die Polizei inzwischen Menschen in 35 Städten im ganzen Land in Gewahrsam genommen, so zum Beispiel in der Hafenstadt Wladiwostok und in der sibirischen Stadt Irkutsk. Oppositionelle stellten Videos auch aus anderen Städten ins Internet.

Die Organisation beobachtet Demonstrationen in Russland, veröffentlicht via Internet Angaben zu Festnahmen bei Massenprotesten und unterstützt bei Festnahmen Betroffene mit Informationen und rechtlichem Beistand.

Proteste gegen den Krieg sind verboten

Eine unabhängige Überprüfung der Angaben war nicht möglich, Polizeisprecher in den beiden Städten waren nicht zu erreichen. Das Innenministerium hatte gestern gewarnt, dass alle ungenehmigten Proteste aufgelöst und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen würden.

Zu den Protesten gegen den Krieg in der Ukraine hat der inhaftierte Kritiker der russischen Regierung, Alexej Nawalny, aufgerufen. Solche Demonstrationen sind in Russland untersagt. Seit dem Beginn der russischen Militäroperationen in der Ukraine am 24. Februar wurden laut OVD-Info knapp 10.000 Demonstranten festgenommen.