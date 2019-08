Ein Airbus in einem Maisfeld: Das Bild zeugt von dem großen Glück der mehr als 230 Passagiere an Bord der Maschine. Die Piloten mussten nach dem Zusammenstoß mit einem Vogelschwarm notlanden.

Von Markus Sambale, ARD-Studio Moskau

Applaus, Dankesworte an die Flugzeugbesatzung und ein paar Tränen der Erleichterung. Das Video eines Augenzeugen zeigt eine kleine Gruppe von Passagieren, die wenige Minuten nach der Notlandung auf einem Feldweg steht - in der Nähe einer Ortschaft südöstlich von Moskau.

Wie der "zweite Geburtstag"

Den Leuten ist bewusst, dass sie gerade riesiges Glück hatten. Und dass die Piloten offenbar richtig gehandelt haben, als sie den vollgetankten Airbus inmitten eines Maisfeldes sicher runterbrachten, ohne dass es zu einer Katastrophe kam. Eine Frau sprach von "ihrem zweiten Geburtstag".

Im russischen Fernsehen beschrieb ein Passagier, was heute früh geschah:

"Wir sind am Flughafen Schukowski gestartet. Ein paar Sekunden nach dem Start hat das Flugzeug stark gewackelt. Notfalllampen haben plötzlich geblinkt, es roch nach Rauch. Doch dann ist die Maschine gelandet, alle Menschen sind rausgekommen. Alles ist in Ordnung."

Vogelschwarm geriet in Triebwerke

Was beim Start genau passiert ist, erklärt die Sprecherin der russischen Luftfahrtbehörde so: "Als das Flugzeug von der Landebahn abhob, kollidierte es mit einem Möwenschwarm. Die Vögel sind in die Triebwerke geraten, die dadurch ausfielen. Die Besatzung entschied, sofort zu landen."

Akute Notfälle mussten die anrückenden Einsatzkräfte nicht behandeln - es wurden nur wenige Passagiere verletzt.

Nur wenige Verletzte

Der Airbus A321 der russischen Fluglinie "Ural Airlines" mit mehr als 230 Menschen an Bord sollte nach Simferopol fliegen, auf die von Russland annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim. Ein beliebtes Reiseziel, es saßen wohl vor allem Urlauber in dem Flugzeug. Die meisten von ihnen kamen mit dem Schrecken davon. Die Sprecherin der Luftfahrtbehörde berichtete:

"Die Notlandung der Maschine erfolgte in einem Maisfeld, mehr als einen Kilometer von der Flughafen-Landebahn entfernt. Alle Fluggäste wurden in Sicherheit gebracht. Bei der Landung war das Fahrwerk nicht ausgefahren und die Triebwerke ausgeschaltet. Es gab kein größeres Feuer an Bord. Die Besatzung organisierte die Evakuierung reibungslos über Rettungsrutschen."

Nach Angaben der russischen Behörden wurden 23 Menschen verletzt, die meisten seien ambulant behandelt worden. Eine Frau sei im Krankenhaus. In sozialen Medien werden die russischen Piloten dafür gefeiert, dass sie es geschafft haben, dass die Bauchlandung des Airbus im Maisfeld so glimpflich ausging.