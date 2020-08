Der russische Oppositionelle Nawalny soll mit einem gecharteten Flugzeug nach Deutschland gebracht werden. Nach wie vor ist unklar, warum er zusammenbrach. Seine Sprecherin vermutet, dass man ihn vergiftet hat.

Bereits heute Nacht soll ein Rettungsflieger vom Flughafen Berlin-Tegel nach Russland starten, um den lebensgefährlich erkrankten russischen Regierungskritiker Alexej Nawalny nach Deutschland zu holen. Die Berliner Charité sei bereit, Nawalny zu behandeln, teilte die Initiative "Cinema for Peace" mit. Falls der 44-Jährige transportfähig sei, solle der Rückflug gleich am Freitag erfolgen, sagte der Filmproduzent Jaka Bizilj der Nachrichtenagentur dpa. Kosten für Flug und Behandlung würden von Privatleuten bezahlt.

Nawalny liegt nach einer möglichen Vergiftung in einem Krankenhaus in der sibirischen Großstadt Omsk im Koma. Er müsse künstlich beatmet werden, teilte seine Sprecherin Kira Jarmysch mit. "Ich bin sicher, dass er absichtlich vergiftet wurde", sagte sie. Nawalnys engster Kreis geht davon aus, dass Informationen über die Krankheitsursache zurückgehalten werden.

In diesem Krankenhaus in Omsk wird Nawalny derzeit behandelt.

Merkel fordert von Moskau rasche Aufklärung

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bot Nawalny und seinem Team Unterstützung an. Deutschland sei zu aller gesundheitlichen Hilfe für Nawalny bereit, "auch in deutschen Krankenhäusern", sagte die Kanzlerin bei einem Treffen mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron in Südfrankreich. Von Moskau verlangte sie eine rasche Aufklärung der Hintergründe: "Was jetzt ganz, ganz wichtig ist, ist, dass dringend aufgeklärt wird: Wie konnte es zu dieser Situation kommen? Darauf werden wir bestehen."

Zum Gesundheitszustand des Kreml-Kritikers gab es am Abend keine klaren Angaben. Ein behandelnder Arzt in Omsk sagte, Nawalny befinde sich in einem "ernsten, aber stabilen Zustand". Zur genauen Diagnose nannte er jedoch keine Details. Der Agentur Interfax zufolge erklärte der Mediziner lediglich, dass es keine Hinweise auf einen Schlaganfall, Herzinfarkt oder eine Infektion etwa mit dem Coronavirus gebe. Vergiftung sei eine Möglichkeit. Der stellvertretende Chefarzt Anatoli Kalinitschenko wurde mit den Worten zitiert: "Was wir bislang geschafft haben, ist für den Moment ein vorsichtiges gutes Zeichen."

Kreml wünscht "baldige Genesung"

Der Oppositionelle Nawalny war zu Recherchen in Sibirien unterwegs. Vor der Abreise sei es ihm noch gut gegangen, sagte seine Vertraute Jarmysch. Am Flughafen in Tomsk habe er noch eine Tasse schwarzen Tee getrunken. Während des Flugs nach Moskau hätte er sich dann aber unwohl gefühlt und noch an Bord das Bewusstsein verloren. Das Flugzeug musste wegen des Notfalls in Omsk landen. Im Krankenhaus habe das Team die Polizei alarmiert, so Jarmysch.

Der Kreml betonte, dass es eine Untersuchung durch die Polizei geben werde, sollte sich der Verdacht auf eine Vergiftung bestätigen. "Wie jedem Bürger unseres Landes wünschen wir ihm baldige Genesung", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge. "Die Behörden haben viele Kritiker. Wenn aber das Leben eines russischen Staatsbürgers bedroht ist, dann ist das eine ernste Situation, die sowohl Ärzte als auch Ermittler sehr ernst nehmen."

Nawalny prangerte Machtmissbrauch an

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell schrieb auf Twitter, sollte sich ein Giftanschlag bestätigen, müssten die "Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden".

Nawalny ist der führende Kopf der liberalen Opposition in Russland. Er hat viele Feinde im Machtapparat, denn der studierte Jurist wirft der Regierung und Oligarchen regelmäßig Korruption und Machtmissbrauch vor. Zuletzt hatte ihn auch der umstrittene Staatschef von Belarus, Alexander Lukaschenko, beschuldigt, hinter den Massenprotesten in seinem Land zu stehen.

Immer wieder Anschläge auf Nawalny

Nawalnys Sprecherin brachte den Vorfall mit den Kommunalwahlen in Russland im September in Verbindung. "Offensichtlich haben die Behörden irgendwelche Vorstellungen, dass die Situation gefährlich werden könnte und man, wenn es nötig ist, auch Alexej neutralisieren muss", sagte Jarmysch dem Radiosender Echo Moskwy.

Auf den prominenten Kämpfer gegen Korruption hatte es in der Vergangenheit mehrfach Anschläge gegeben. Vor einem Jahr musste er während seiner Haftstrafe in einem Krankenhaus angeblich wegen eines Allergieschocks behandelt werden. Nawalny betonte damals, dass er vergiftet worden sein könnte.