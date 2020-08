Nawalny auf Intensivstation Kreml-Kritiker vergiftet?

War der schwarze Tee, den Alexej Nawalny am Flughafen trank, vergiftet? Das vermutet seine Sprecherin. Der Oppositionelle befindet sich auf der Intensivstation im Koma. Die Ärzte halten sich bedeckt.

Von Palina Milling, ARD-Studio Moskau

Das Krankenhaus, in das Alexej Nawalny direkt vom Flugfeld gebracht wurde, gebe nicht mehr viele Informationen über seinen Zustand heraus, beklagt Nawalnys Pressesprecherin Kira Jarmysch. Für sie scheint klar zu sein: Den Ärzten wurde es verboten, darüber zu reden.

Der stellvertretende Chefarzt des Krankenhauses äußerte sich vor der Presse nur knapp: "Sein Zustand ist kritisch. Er wird künstlich beatmet, er ist stabil."

Nawalny befindet sich aktuell in einer Klinik im sibirischen Omsk. Die Stadt liegt 2700 Kilometer östlich von Moskau. Nawalny war von Sibirien in die Hauptstadt unterwegs gewesen, als das Flugzeug in Omsk zwischenlanden musste, nachdem Nawalny an Bord das Bewusstsein verlor.

Keine Diagnose, keine Auskunft

Seine Hausärztin erklärte auf Twitter, der Arzt der Omsker Klinik wolle nicht mit ihr sprechen. Sie fliege jetzt dorthin.

Laut der Pressesprecherin Jarmysch befindet sich Nawalny auf der Intensivstation. Er liege im Koma. Die Vertreter des Krankenhauses äußerten sich nicht dazu, ob Nawalny in Lebensgefahr sei, sagte sie. Es gebe keine genaue Diagnose, mögliche Ursachen für seinen Zustand würden auch nicht benannt.

In diesem Krankenhaus in Omsk wird Nawalny derzeit behandelt.

Großes Polizeiaufgebot im Krankenhaus

Jarmysch vermutet eine Vergiftung - das Krankenhaus legt sich bisher nicht fest. "Es gibt keine Gewissheit, dass die Ursache für seinen Zustand eine Vergiftung ist", sagte der stellvertretende Chefarzt. "Eine Vergiftung wird natürlich als eine der möglichen Ursachen in Betracht gezogen. Aber auch eine Reihe weiterer Gründe hätte zu diesem akuten Zustand führen können. Wir untersuchen sie alle."

Vor Ort traf mittlerweile die Polizei ein sowie Vertreter des Ermittlungskomitee.

Jarmysch hatte Nawalny bei einer Arbeitsreise nach Sibirien begleitet, sie schilderte heute Morgen die Geschehnisse in einem Interview. Im Hotel vor der Fahrt zum Flughafen sei Nawalny absolut fit gewesen, sagte sie. Am Flughafen habe er in einem Café nur schwarzen Tee getrunken. "Wir vermuten, dass er vergiftet wurde - und offensichtlich geschah es durch diesen Tee", erklärte sie. Die Fluglinie, mit der Nawalny und sein Team unterwegs waren, bestätigte inzwischen, dass er an Bord nichts gegessen oder getrunken habe.

"Offensichtliche Überwachung"

Nawalny ist ein bekannter Kreml-Kritiker. Er nahm an vielen Protesten teil, wurde mehrfach festgenommen. Seine Enthüllungen über Korruption und Machtmissbrauch machen regelmäßig Schlagzeilen. Damit hat er sich viele mächtige Feinde gemacht. Auf ihn gab es schon mehrere Anschläge.

Zuletzt sei Nawalny in zwei sibirischen Städten unterwegs gewesen - in Nowosibirsk und in Tomsk, sagte Jarmysch. Eine Geschäftsreise - mehr könne sie nicht preisgeben. "In Nowosibirsk war die Überwachung offensichtlich. In Tomsk war es zumindest nicht so auffällig", so die Sprecherin.

Kreml-Kritiker Nawalny laut Sprecherin im Koma

Palina Milling, WDR

